Cortes de luz afectan a varios municipios de Córdoba en el fin de semana tras la Navidad; estos son los horarios

La empresa Afinia dio a conocer sobre los cortes de energía programados en el departamento de Córdoba después de la Navidad. De acuerdo con la información que han entregado, estas suspensiones serán realizadas para poder mejorar el servicio a todos los usuarios de energía eléctrica.

Viernes 26 de diciembre:

Pueblo Nuevo: entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., se ejecutarán labores de instalación de nuevos postes, equipos y de poda técnica preventiva, tiempo que se debe suspender la energía en la zona urbana de este municipio y las poblaciones La Granjita, Betania, Neiva, La Nevera, El Congo, Trementino, Arroyo Arena, La Balastrera, La Sultana, San José, Centro América, Rasquiña, Pueblo Regao, 23 de Noviembre y Cambimba.

Montería: continuarán los trabajos de renovación de postes, elementos de red y poda técnica preventiva, que demandan la interrupción del servicio de 7:00 a. m. a 4:30 p. m., en la carrera 1d con calle 17 de la Urbanización El Puente; y de 9:18 a. m. a 5:00 p. m., en la calle 18m con carrera 1w de la Urbanización El Puente.

Trabajos de Afinia. Foto: Cortesía

Sahagún: se realizarán actividades de instalación de nuevos equipos, para las que se debe suspender el fluido eléctrico de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., en la calle 2b con carrera 11 Urbanización Musa Besaile.

Sábado 27 de diciembre:

Montería: avanzarán las labores de renovación de equipos de red y de poda técnica preventiva, para las que es necesario interrumpir el suministro eléctrico de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., en la manzana b número 40b de la Urbanización Santa Elena.

Valencia: entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., se desarrollarán trabajos de instalación de postes, equipos y labores de poda técnica preventiva, tiempo que no tendrán servicio los barrios La Cruz, La Banca, Villa Prada, Las Marías, Paraíso y las poblaciones Bejucal, San Rafael de Pirú, Venado Arriba, Laureles, Mies Abajo, Venado en Medio, Venado Abajo, Guadual, El Reposo, Bejucal Arriba y Marcella.

Trabajadores de Afinia. Foto: Afinia

Domingo 28 de diciembre:

Los Córdobas, Puerto Escondido y Canalete: el equipo técnico realizará actividades de instalación de poste, elementos de red y de poda técnica preventiva, para las que se suspenderá la energía de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., en la zona urbana y rural de estos municipios.

Montería: entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., se desarrollarán labores de instalación de postes, equipos y de poda técnica preventiva, tiempo que se interrumpirá el servicio en las poblaciones El Tigre, La Balastrera, Aguas Vivas, Tuchín y El Tigrito.