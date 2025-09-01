Cartagena
Atención Cartagena: estos son los horarios de interrupción del servicio de energía a usuarios de Afinia para la semana del 1 al 7 de septiembre
Las suspensiones se presentarán también en varios municipios de los departamentos de Bolívar y Magdalena.
Cartagena y algunos municipios de Bolívar y Magdalena tendrán interrupciones del servicio de energía esta semana.
Así lo informó Afinia, la compañía encargada del suministro en esa región de Colombia.
Estos son los horarios de interrupción de energía en Cartagena y otros municipios:
Lunes, 1 de septiembre
Circuito San Juan Nepomuceno 2
Horario: 8:40 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en San Juan Nepomuceno: Calle 17 con Carrera 21, barrio El Progreso.
Circuito Ternera 1
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Carrera 76A con Calle 12, barrio Los Jardines.
Circuito Ternera 2
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Turbaco: sectores Coloncito (Manga), Urbanización Prado Verde, vía a Campaña, El Recreo de Los Abuelos, Caballo Viejo, vía a Colosito, Avícola Torcoroma y Finca El Portón Verde.
Martes 2 de septiembre
Circuito Piza
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Achí: corregimiento Los Nísperos; veredas Mao, Sincerín y Los Cocos. En Majagual: vereda Las Llaves.
Circuito Bosque 9
Horario: 8:00 p. m. a 9:00 a. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Calle 29D con Carrera 22, barrio Pie de la Popa y Centro Comercial Caribe Plaza.
Circuito San Jacinto 2
Horario: 7:40 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en San Jacinto: zona urbana del municipio y sectores aledaños a la vía que conduce de El Carmen a San Jacinto.
Circuito Talaigua Nuevo 2
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Talaigua Nuevo: vía Talaigua Nuevo – Talaigua Viejo y Talaigua Viejo – Santa Bárbara de Pinto, con sectores aledaños.
Casco urbano y rural: Talaigua Viejo, Patico, Ladera de San Martín, Barro Blanco, El Provenir, Santa Bárbara de Pinto, San Pedro y sectores aledaños.
Circuito Talaigua Nuevo 1
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Santa Ana (Magdalena): zona urbana y veredas Tapia, Batalla y Jaraba.
Circuito Villa Estrella 4
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Carrera 88 entre Transversal 56 (calle principal) y Calle 7 de noviembre, barrio El Pozón.
Miércoles, 3 de septiembre
Línea 573
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Guamal y El Banco (Magdalena): Guamal (zona urbana), corregimientos de Guamal: Los Andes, Urquijo, Guaymaral, Salvadora, Sitio Nuevo, Hato Viejo, Ricaurte, Playas Blancas, La Puntica, Bellavista, Pedregosa y La Ceiba. Fincas de Guamal: El Chuzo, El Tormento, Villa Ofelia, Santo Domingo, El Rosario, Macondo y Los Andes. Corregimientos de El Banco: Tamalamequito, Los Negritos, Felipe Eduardo y San Roque. Veredas de El Banco: Santa Bárbara y Malpica.
Circuito San Juan Nepomuceno 2
Horario: 7:35 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en San Juan Nepomuceno: barrios Barranquilla, Silencio, Los Nogales, urbanización El Valle, La Paz y San Pedro.
Circuito Zaragocilla 7
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Barrio La Campiña, sectores: Transversal 46 entre Diagonal 30 y Calle 22, Calle 23 entre Transversal 46 y Transversal 48. Carrera 87B, Manzana 146, sector barrio El Pozón.
Jueves, 4 de septiembre
Circuito San Estanislao 2
Horario: 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
Interrupción del servicio en San Cristóbal: zona urbana y rural.
Corregimientos: El Porvenir (Compuertas), Las Cruces, Higueretal, vía a Ahuyamal (kilómetro 2) y vía a Compuertas (kilómetro 9).
Circuito Villa Estrella 3
Horario: 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: carretera de La Cordialidad con Carrera 86, barrio El Pozón.
Circuito Zambrano 3
Horario: 7:00 a. m. a 2:40 p. m.
Interrupción del servicio en Zambrano y Córdoba: zona urbana y rural de ambos municipios, así como en los corregimientos San Andrés, Santa Lucía, Sincelejito, Tacamochito y Tacamocho.
Circuito Santa Isabel (Magangué)
Horario: 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
Interrupción del servicio en zona rural de los municipios de Pueblo Nuevo, Galeras y San Benito de Abad (Sucre). Corregimientos: Tres Puntas, San José de Rivera y Puerto Franco.
Sectores: Pueblo Nuevo Segundo y Punta Nueva; sectores aledaños a la vía entre Barranco de Yuca – San José de Rivera, y San José de Rivera – Punta Nueva. Fincas y veredas: Abre el Ojo, Santa Ángela, El Paraíso, El Chorro, Oro Verde, Doña Ana, Montevideo, Amelia, Los Pérez, Tres Puntas, El Frenillo, El Gato, El Carmen y sectores aledaños.
Viernes, 5 de septiembre
Circuito Bayunca 2
Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
Interrupción del servicio en Arroyo Grande: zona urbana y sectores de la vía entrada Loma Arena – Arroyo Grande y sectores aledaños.
Fincas: El Rodeo, San Juan, El Retiro, El Mamón, Elena, Totumito, Santa Bárbara, Rancho Grande, Villa Cristal, Poza Renal, Palmarito y sectores cercanos.
Circuito Bosque 4
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: barrio Bruselas.
Sectores: Transversal 43 con Diagonal 23; Diagonal 22 (Avenida Crisanto Luque) entre Transversal 37 (Calle Simón Bosa) y Transversal 77 (Calle Las Américas).
Circuito Mompox 5
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en San Sebastián de Buenavista, San Zenón y Guamal (Magdalena): San Sebastián de Buenavista: zona urbana y rural. Corregimientos: Buenavista, Las Margaritas, El Pital, El Coco, Los Galvis, La Pancha, Sabanas de Paralejo, La Concordia, San Gregorio, El Espejo y El Martirio. Veredas: El Pajaral, El Guásimo, El Tocoy, La Gloria y Toribia. Guamal: corregimiento María Antonieta. San Zenón: corregimiento San José de Chimilla.
Circuito San Blas
Horario: 8:20 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Santa Rosa del Sur: Carrera 13, kilómetro 4.
Sábado, 6 de septiembre
Línea 573
Horario: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Hatillo de Loba, Tiquisio, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Papayal y El Peñón: Hatillo de Loba: zona urbana y rural. Corregimientos: Juana Sánchez, Buenos Aires, Los Cerritos, Río Nuevo, Minas de Santa Cruz, Puerto Corozo y sectores aledaños a la vía Juana Sánchez – Hatillo de Loba. Vereda: La Victoria. Barranco de Loba: zona urbana y sectores aledaños al casco urbano. Tiquisio: zona urbana (Tiquisio Nuevo) y corregimientos Puerto Rico, El Sudán, Puerto Coca, Colorado y sectores cercanos a la vía. San Martín de Loba, Papayal y El Peñón: corregimientos Chimi, Chapetona, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires, Papayal y sectores aledaños a la vía. Finca: Bella Vista (kilómetro 2).
Circuito San Estanislao 1
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Soplaviento y San Estanislao: San Estanislao: barrios San José Puerto Arenal, Callejón del Santo, San José y Puerto del Dique. Soplaviento: barrios Maracaná, sector Playas, La Arenita, La Victoria, Ciudadela 2000, El Cañito, La Manga, Villa Esperanza, Zarabanda, El Silencio y Centro.
Domingo, 7 de septiembre
Línea 615
Horario de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Se interrumpirá el servicio en las zonas rurales y urbanas de los municipios de Arjona, Mahates (Bolívar), María La Baja, parte rural de San Onofre (Sucre) y el corregimiento de San Cayetano (San Juan Nepomuceno). Corregimientos de San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Majaguas, Primero de Julio, San Pablo, Boca Cerrada y sectores aledaños a la vía Arjona–Gambote y Mamonal–Gambote.
Circuito Membrillal 1
Horario de 5:00 a. m. a 5:00 p. m.
Se interrumpirá el servicio en Cartagena: sector Zona Franca La Candelaria, Clúster Acoplásticos, Mamonal Carrera 56 kilómetro 9.
Circuito Membrillal 6
Horario de 5:00 a. m. a 5:00 p. m.
Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Mamonal Zona Franca Candelaria, Zona Franca II, Mamonal Sector 1, Mamonal kilómetro 6 (cliente Gecolsa), Mamonal kilómetro 12 (Zona Franca Orco), vía Mamonal–Pasacaballos km 9.
Circuito Ternera 1
Horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m.
Se interrumpirá el servicio en Cartagena, en los barrios: San Fernando, El Carmelo, Socorro, La Consolata, Villa Rubia, Los Jardines, La Victoria, La Central, Blas de Lezo (entre la calle 19A y la calle 21, de la carrera 65 a la 68), Urbanización Simón Bolívar, Ciudadela 11 de noviembre, San Pedro Mártir y El Milagro.
Circuito Ternera 4
Horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m.
Se interrumpirá el servicio en Cartagena, en los barrios: Jorge Eliécer Gaitán, La Florida, Ciudadela, Nelson Mandela, La Sierrita, María Cano, Camilo Torres, Nueva Delhi, Los Santanderes, Sectores Unidos, Villa Fanny, La Esmeralda I y II, Nazareno, Rossedal, Villa Corelca, Urbanización Jardines de San Pedro y Rossadel, entre otros.
Circuito Ternera 6
Horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m.
Se interrumpirá el servicio en Turbaco, en los barrios y sectores: 13 de Junio, 5 de Octubre, Alfonso López, Altamira, Arroyo Lejos, Av. Pastrana, Bellavista, Buenos Aires, Calle de la Cruz, Calle de la Cultura, Calle del Cerro, Calle del Progreso, Calle del Tronco, Calle El Coco, Calle El Espiche, Calle La Estrella, Calle Nueva, Calle Real, Calle San Martín, Calle Santa Catalina, Camino a Quilembe, Campaña, Carretera Troncal, Coloncito, El Carmen, El Matadero, El Prado, El Recreo, El Rosario, El Talón, Fátima, Juan XXIII, La Canalita, La Conquista, La Floresta, La Línea, La Manga, La Mina, La Plaza, Las Cocas, Las Delicias, Las Mercedes, Loma de Piedra, Los Ángeles, Los Cerritos, Los Ciruelos, Los Laureles, Los Naranjos, Manzanares, Matute, Media Tapa, Nueva Colombia, Nueva Esperanza, Ospina Pérez, Papayal, Paraíso, Posa Manga, Puente Honda, San Antonio, San Pablo, sector Puente Honda, Turbaco centro, Unidad Residencial Catalina, Urbanización Arcos de Portasol, Altos de Plan Parejo, Bosques de La Ceiba, El Valle, El Zapote, La Cruz, La Granja, Los Campanos, Malibú, Torrecilla, Villa Campo, Villas de Calatrava, Villas de Turbaco, Villa Santa Catalina y Villa Zoila.