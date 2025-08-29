Yamil Arana, gobernador de Bolívar, inicia misión en Japón para impulsar turismo, cooperación y alianzas

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, inició oficialmente este viernes, 29 de agosto, su agenda en Japón en la que se reunió con un organismo de cooperación del gobierno japonés, Gustavo Makanaky Córdoba, embajador de Colombia en ese país y la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, para luego finalizar la jornada con una visita a la empresa Panasonic.

El mandatario departamental sostuvo un importante encuentro con directivos del Council of Local Authorities for International Relations (Clair), una fundación adscrita al gobierno japonés que promueve el desarrollo y la cooperación internacional a través del fortalecimiento de gobiernos locales.

Durante el encuentro, Arana destacó el interés de Bolívar en tejer alianzas con esta entidad para impulsar proyectos en sectores clave como el turismo, el desarrollo portuario, la cooperación internacional y la transferencia de conocimiento, todos ellos pilares estratégicos para el crecimiento económico y social del departamento.