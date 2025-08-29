Suscribirse

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, inicia misión en Japón para impulsar turismo, cooperación y alianzas

Buscan replicar modelos que pueden generar desarrollo en Bolívar.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 7:38 p. m.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar, en Japón.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar, en Japón. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, inició oficialmente este viernes, 29 de agosto, su agenda en Japón en la que se reunió con un organismo de cooperación del gobierno japonés, Gustavo Makanaky Córdoba, embajador de Colombia en ese país y la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, para luego finalizar la jornada con una visita a la empresa Panasonic.

El mandatario departamental sostuvo un importante encuentro con directivos del Council of Local Authorities for International Relations (Clair), una fundación adscrita al gobierno japonés que promueve el desarrollo y la cooperación internacional a través del fortalecimiento de gobiernos locales.

Contexto: Gobernador Yamil Arana confirmó que se levanta el paro armado del ELN en el Sur de Bolívar

Durante el encuentro, Arana destacó el interés de Bolívar en tejer alianzas con esta entidad para impulsar proyectos en sectores clave como el turismo, el desarrollo portuario, la cooperación internacional y la transferencia de conocimiento, todos ellos pilares estratégicos para el crecimiento económico y social del departamento.

El potencial de Bolívar es enorme, pero primero tenemos que decírselo al mundo. CLAIR representa una gran puerta de entrada para que nuestro departamento se conecte con centros de desarrollo y modelos de innovación local que hoy son referentes a nivel global”, afirmó el gobernador.

