Desde la Alcaldía de Cartagena dieron a conocer que realizaron el lanzamiento de las Fiestas de la Independencia en la ciudad de Bogotá, donde hubo la presencia de medios de comunicación y empresarios del país.

El mandatario de los cartageneros señaló que lo que buscan es poder mostrarle a Colombia la importancia de esta fiesta que se realiza cada año en la capital del departamento de Bolívar.

”Estamos aquí en Bogotá para anunciarle a Colombia entera que este año la ‘Fiesta que nos une’ serán las mejores Fiestas de Independencia de la historia nuestra, como cantaba el Joe. Esto va más allá de nuestro derecho a vivir nuestra cultura en la verdadera fiesta que une a todos los cartageneros de distinto origen y que reafirma nuestras costumbres y mística de ciudad, si no que también es la gran plataforma anual de generación de ingresos para los bolsillos de todos los cartageneros”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Dumek Turbay en Bogotá. | Foto: Alcaldía de Cartagena.

Las Fiestas de Independencia en 2025 estarán marcadas por una agenda llena de tradición, cultura y rescate del sentir cartagenero, en esta ocasión destacan una nómina de artistas de lujo de la talla de Maluma, Marc Anthony, Carlos Vives, DJ Natalia París, Rikarena, Puerto Rican Power, Sergio Vargas, Jorge Alberto ‘El Canario’, Magic Juan, Rafa Pérez, Elder Dayán, Eddy Herrera, Twister, Lil Silvio y El Vega, Soneros de Gamero, Poncho Zuleta y el Rey Vallenato ‘Cocha’ Molina, Mr. Black, Cayito Dangond, DJ Tremendo, Farid Ortiz y Koffe el Kafetero.

“Esperamos cerca de 100 mil visitantes y más de 15 millones de dólares en ingresos a la economía local en comercios, restaurantes, hoteles, transporte, logística, entre otros. Y la generación de empleo le dará tranquilidad para el fin de año a gran parte de la ciudad”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, agregó: “Hemos querido lanzar las Fiestas de Independencia en Bogotá junto a nuestros artistas para que todo el país se traslade a Cartagena para disfrutar del talento local. Faltan dos meses y queremos que desde ya se preparen para vivir unas Fiestas de Independencia absolutamente históricas”.

Presentación de artistas en Bogotá. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Agenda de la Fiesta de Independencia en Cartagena

Noviembre (por días)

1. Ángeles somos. Gran Toma en barrio Nuevo Paraíso y Desfile Ángeles Somos: Dioses de la Libertad (Centro Histórico)

2. Desfile Tradición Festiva- Traje Artesanal Candidatas al Reinado de Independencia (Plaza de la Aduana). Con los Soneros de Gamero y Eddy Herrera.

3. Noche de Talentos (Teatro Adolfo Mejía)

4. Cabildo Escuela Normal Superior Cartagena de Indias (Centro Histórico) Cabildo Vivo Itmina Fanti (Bocachica)

5. Entrega de las llaves de la ciudad a las candidatas al Concurso Nacional de Belleza (Alcaldía Mayor de Cartagena)

-Desfile en traje de baño de las candidatas al Reinado de Independencia, en la Plaza de la Aduana, con las presentaciones de Magic Juan y Twister.

6. Desfile de las Diversidades (Centro Histórico)

7. Fiesta de grandes Lanceros y actores festivos

8. Sesión Solemne del Concejo Distrital de Cartagena: lectura del Acta de Independencia (Centro de Convenciones Cartagena de Indias)

- Ofrenda Floral Mártires y Héroes de la Independencia (Camellón de los Mártires y Plaza de la Trinidad)

- Desfile en honor a los héroes de la Independencia (Centro Histórico)

9. Bando Gran Desfile de Independencia (Desde el Túnel de Crespo hasta el Parque de la Marina)

12 y 13. Bolívar 1600 (Plaza de la Aduana)