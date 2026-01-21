Nación

Crisis de orden público en el país tomó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en gira por Qatar

La guerra entre grupos criminales ha dejado más de 30 muertos en los últimos días. Más de 20 fueron en el Guaviare.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 7:02 p. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, viajo a Qatar a participar en feria de seguridad.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, viajo a Qatar a participar en feria de seguridad. Foto: Ministerio de Defensa

Confinados, atemorizados y viviendo el horror de la guerra, así se encuentran miles de personas en el Catatumbo, Norte de Santander y Guaviare, en donde el ELN y las disidencias de las Farc mantienen constantes enfrentamientos.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante su gira por Qatar.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante su gira por Qatar. Foto: Ministerio de Defensa

Medicina Legal confirmo que de los muertos en el Guaviare cuatro eran menores de edad, lo que significa que la grupos ilegales continúan con el reclutamiento forzoso.

La mencionada crisis de seguridad tiene a lideres sociales y campesinos haciendo S.O.S al gobierno y a la fuerza pública para adopte medidas urgentes.

En medio del complejo panorama de las últimas semana, hay que mencionar que al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la crisis lo cogió en Estados Unidos y ahora en Doha, Qatar.

Nación

Fiscalía investiga asesinato de tres menores en masacre de las disidencias de las Farc en Guaviare

Medellín

Juez envía a prisión a cabecilla del Clan del Golfo por asesinato de dos policías en Antioquia

Nación

Las graves denuncias por presunto acoso sexual en contra de Carlos Caicedo, candidato presidencial y exgobernador del Magdalena: “Conmigo se escala rápido”

Medellín

Judicializan a entrenador de fútbol que habría almacenado y compartido material sexual de menores de edad en Medellín

Bogotá

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

Vehículos

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 22 de enero; evite multas

Nación

Exclusivo: contratista destapa presunto sistema de corrupción enquistado en el Ejército. “Ha sido la peor desgracia”

Nación

Medicina Legal inició la identificación de 27 cadáveres que dejaron los combates entre disidencias de Mordisco y Calarcá

Semana TV

“Ejército convirtió en objetivo militar a habitantes del Catatumbo con compra de pocillos y gorras”: general (r) Jorge Mora

Desde medio oriente, el ministro ha indicado que Colombia se encuentra impulsando una agenda internacional para fortalecer sus capacidades de defensa.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participando en feria de seguridad en Qatar.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participando en feria de seguridad en Qatar. Foto: Ministerio de Defensa

“Como parte de la agenda internacional del Gobierno de Colombia orientada a robustecer las capacidades de seguridad y ampliar la cooperación con naciones amigas, el Ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, participa en la DIMDEX 2026, una de las vitrinas más importantes del sector a nivel mundial”, dijo el Ministerio de Defensa.

Agregó la cartera encargada de velar por la seguridad de los colombianos que, “durante el evento, Colombia prioriza el intercambio de conocimientos y experiencias en seguridad terrestre, portuaria y marítima, así como la cocreación y el fortalecimiento de la industria de defensa, el desarrollo de sistemas de drones y antidrones, procedimientos de ciberseguridad y capacidades en vehículos blindados, entre otros frentes clave”.

La guerra entre las disidencia de las Farc dejó más de 20 muertos en los últimos días.
La guerra entre las disidencia de las Farc dejó más de 20 muertos en los últimos días. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Añadió el Ministerio de Defensa que: “la participación de Colombia en DIMDEX 2026 reafirma el interés del país por fortalecer su posicionamiento internacional en defensa y seguridad, diversificar cooperantes estratégicos y establecer nuevas alianzas que respondan a los retos presentes y futuros. La feria se consolida como una plataforma clave para el intercambio de capacidades, la innovación tecnológica y la cooperación internacional en los ámbitos marítimo, aéreo y terrestre”.

Más de Nación

Las víctimas serían integrantes de organizaciones criminales que disputan el control del tráfico de estupefacientes en la región.

Fiscalía investiga asesinato de tres menores en masacre de las disidencias de las Farc en Guaviare

Lo acusan de asesinar a dos policías en Antioquia.

Juez envía a prisión a cabecilla del Clan del Golfo por asesinato de dos policías en Antioquia

carlos caicedo Exgobernador de Magdalena

Las graves denuncias por presunto acoso sexual en contra de Carlos Caicedo, candidato presidencial y exgobernador del Magdalena: “Conmigo se escala rápido”

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, viajo a Qatar a participar en feria de seguridad.

Crisis de orden público en el país tomó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en gira por Qatar

Entrenador de fútbol capturado por las autoridades en Antioquia.

Judicializan a entrenador de fútbol que habría almacenado y compartido material sexual de menores de edad en Medellín

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 22 de enero; evite multas

Alcalde Alejandro Char, Jorge Díaz, alias Castor, y Digno José Palomino.

“Me tuve que parar firme”: alcalde Char se vuelve a pronunciar por el traslado de criminales a cárceles de Barranquilla

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.

Cuatro menores de edad, entre los 26 muertos por la guerra entre disidencias en Guaviare: esto dice Medicina Legal

Noticias Destacadas