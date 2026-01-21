Confinados, atemorizados y viviendo el horror de la guerra, así se encuentran miles de personas en el Catatumbo, Norte de Santander y Guaviare, en donde el ELN y las disidencias de las Farc mantienen constantes enfrentamientos.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante su gira por Qatar. Foto: Ministerio de Defensa

Medicina Legal confirmo que de los muertos en el Guaviare cuatro eran menores de edad, lo que significa que la grupos ilegales continúan con el reclutamiento forzoso.

La mencionada crisis de seguridad tiene a lideres sociales y campesinos haciendo S.O.S al gobierno y a la fuerza pública para adopte medidas urgentes.

En medio del complejo panorama de las últimas semana, hay que mencionar que al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la crisis lo cogió en Estados Unidos y ahora en Doha, Qatar.

Desde medio oriente, el ministro ha indicado que Colombia se encuentra impulsando una agenda internacional para fortalecer sus capacidades de defensa.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participando en feria de seguridad en Qatar. Foto: Ministerio de Defensa

“Como parte de la agenda internacional del Gobierno de Colombia orientada a robustecer las capacidades de seguridad y ampliar la cooperación con naciones amigas, el Ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, participa en la DIMDEX 2026, una de las vitrinas más importantes del sector a nivel mundial”, dijo el Ministerio de Defensa.

Agregó la cartera encargada de velar por la seguridad de los colombianos que, “durante el evento, Colombia prioriza el intercambio de conocimientos y experiencias en seguridad terrestre, portuaria y marítima, así como la cocreación y el fortalecimiento de la industria de defensa, el desarrollo de sistemas de drones y antidrones, procedimientos de ciberseguridad y capacidades en vehículos blindados, entre otros frentes clave”.

La guerra entre las disidencia de las Farc dejó más de 20 muertos en los últimos días. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Añadió el Ministerio de Defensa que: “la participación de Colombia en DIMDEX 2026 reafirma el interés del país por fortalecer su posicionamiento internacional en defensa y seguridad, diversificar cooperantes estratégicos y establecer nuevas alianzas que respondan a los retos presentes y futuros. La feria se consolida como una plataforma clave para el intercambio de capacidades, la innovación tecnológica y la cooperación internacional en los ámbitos marítimo, aéreo y terrestre”.