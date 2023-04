¿Cuál es entonces el escándalo? La molestia del MinDefensa en Twitter, tras declaraciones del Fiscal Francisco Barbosa

Twitter fue el escenario por el que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, mostró su molestia por las críticas que recibió luego de su trino en el calificó como “retención” el caso de Toribió en el Cauca, en donde al menores 700 indígenas secuestraron a 17 militares, cuando realizaban el procedimiento de captura de un hombre solicitado por varios delitos.

El ministro respondió en un trino que la palabra retener hacía parte de los verbos que se utilizan en la tipificación del delito de secuestro y adjunto la norma.

Solo para recordar lo que dicen los artículos 168 y 169 del Código Penal: arrebatar, sustraer, RETENER u ocultar son los verbos que describen el delito de secuestro en Colombia. ¿Cuál es entonces el escándalo? pic.twitter.com/IhnXf7uMQR — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) April 13, 2023

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, a través de sus redes sociales, aseguró que la situación presentada en el Cauca era una retención, esto al referirse a la asonada que hicieron algunos indígenas, quienes, según el Ejército, impidieron la captura de un peligroso delincuente.

Fueron liberados en Toribío, Cauca, 17 soldados @COL_EJERCITO que estaban retenidos. @DefensoriaCol, personería y @MAPPOEA acompañaron proceso



Uniformados continuarán adelantando operaciones militares en contra de grupos armados ilegales que afecten la seguridad de la población. — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) April 13, 2023

Y es que este trino le generó al ministro una lluvia de críticas en la misma red social, en donde varios usuarios le pidieron que no utilizara eufemismos y calificara el hecho como aparece en el código penal, secuestro.

Usuarios de Twitter criticaron al ministro de Defensa Iván Velásquez, por no calificar como secuestro los casos donde la comunidad ha atacado a la fuerza pública. - Foto: Imagen tomada de Twitter

Horas antes, el fiscal general, Francisco Barbosa, había sido muy duro frente a esta clase de acciones de parte de la comunidad, dijo que “secuestro es secuestro, a las cosas hay que llamarlas por su nombre”.

“Pongámosle un poco de seriedad al país y digamos las cosas con claridad, secuestro es secuestro y no hay tales retenciones, esa es una entelequia y un enredo que se le ha venido diciendo al país y seguiremos investigado todas esas conductas en el marco del Código Penal”, precisó el fiscal.

“Si una persona se lleva a otra o la encierra, le impide salir, ¿eso es normal? Con ese argumento un ciudadano sufre el paseo millonario, capturan al delincuente y el delincuente va a decir: ‘Yo lo estaba paseando, lo retuve un momento en mi carro’”, cuestionó el jefe del ente investigador.

El fiscal fue más agudo en sus posiciones. En este sentido, reiteró que la falta de una política clara lleva a que se repitan los hechos que se registraron a comienzos de marzo del presente año cuando 70 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fueron secuestrados cuando atendían una alteración del orden público en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán.

Ejército denuncia que 700 indígenas impidieron la captura de un delincuente en Cauca; en el lugar están secuestrados 16 uniformados

El Ejército confirmó que en zona rural de Toribío, departamento del Cauca, la comunidad impidió que uniformados adelantaran la captura de un peligroso delincuente que opera en la región.

“Las tropas del Comando Específico del Cauca hacen presencia en la vereda La Pila, municipio de Toribío, en cumplimiento a una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación, donde fue capturado un sujeto que era requerido por el delito de homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego”, indicó la institución militar.

Soldados secuestrados por indígenas. - Foto: A.P.I

Agregó la autoridad que, “en desarrollo del procedimiento judicial, las tropas son rodeadas de forma ‘tumultuaria’ y violenta por más de 700 personas, al parecer habitantes del sector y comuneros de la Guardia Indígena, quienes impiden continuar con el procedimiento, y en donde resulta herido el individuo capturado al tratar de huir del lugar”.

Asimismo, el Ejército señaló que “información preliminar indica que el sujeto resultó herido al intentar escapar. Al parecer, producto de una cortadura en una de sus piernas. Sin embargo, esto será motivo de investigación por parte de las autoridades competentes para confirmarlo o desvirtuarlo. Posterior a ello, según lo reportado, la comunidad interfiere y se lleva al sujeto, quien a esta hora se encontraría en el hospital de la región”.

Comunicado del Ejército sobre secuestro de militares en Cauca. - Foto: Ejército

“En el lugar, una comisión integrada por funcionarios de la Alcaldía Municipal, Gobernación del Cauca, Defensoría del Pueblo, Personería de Toribío y autoridades tradicionales mediaron en la situación; las tropas están próximas para continuar con el desarrollo de su misión constitucional”, manifestó.

De igual manera, el Ejército indicó que, debido a esta situación, “se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares, ya que esto puede constituir delitos como los consagradas en los artículos 429 y 469 del Código Penal Colombiano. La Unidad militar interpondrá las denuncias respectivas por secuestro y asonada entre otras conductas punibles que pudiesen configurarse, ante las autoridades competentes”.

Esta situación revivió el reciente caso de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, en Caquetá, en donde la comunidad secuestró, según el propio Gobierno, a 79 policías del Esmad, y donde fue asesinado un subintendente de la Policía.

“Fueron humillados por sus captores”: MinDefensa condecoró a los policías secuestrados en Los Pozos, Caquetá

El pasado 2 de marzo, la Policía vivió una situación dramática: el subintendente Ricardo Monroy fue asesinado por una turba campesina y más de 70 de sus hombres, que forman parte del Esmad o Unidad de Diálogo, fueron secuestrados.

Este martes, 11 de abril, el Gobierno nacional condecoró a los uniformados que vivieron dicha situación y se rindió homenaje póstumo al policía muerto.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, dijo que los uniformados actuaron con carácter, fuerza, valor y disciplina.

Condecoración policía y ejercito - Foto: Ministerio de Defensa

Velásquez dijo que expresaba su apoyo a los integrantes de la Policía y del Ejército que “demostraron carácter, fuerza, valor y disciplina en la manera como actuaron ese día, en los hechos tan lamentables en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, condecoraciones que se otorgan para exaltar la labor de los uniformados que arriesgaron sus vidas para salvaguardar y no arriesgar la de la población comprometida en aquellos hechos”.

“Esta es una acción que debe destacarse, porque así se defienden los derechos humanos” (...), con un “comportamiento de valentía, virtud para enfrentar el peligro y la adversidad en bien de otros. Actuaron con heroísmo, policías y soldados, en estos hechos”, añadió.

El ministro Velásquez reconoció que los policías fueron humillados por “sus captores y la respuesta que me dieron me asombró por la madurez. Estamos preparados para no reaccionar ante las provocaciones, intentamos persuadirlos. Eso es simplemente lo que quiero exaltar en esta ceremonia, la actitud valiente que evitó una tragedia mayor en Los Pozos”.