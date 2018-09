"Decisión de la corte no frena el trámite de procedimiento de la JEP": Linares a Duque

Un almuerzo en la Procuraduría fue el escenario del primer encuentro del presidente electo Iván Duque con los altos representantes de las cortes, quienes acudieron a la convocatoria para dialogar sobre el futuro de la rama judicial de cara a una reforma a la justicia que está cocinando el nuevo gobierno.



El plato fuerte lo propuso Duque, cuando antes de salir de la Casa de Nariño envió un mensaje a la Corte Constitucional: que se pronuncie lo antes posible frente a la exequibilidad o no de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La urgencia de esta petición estaría relacionada con que consideran que esta norma es superior de la Ley de Procedimiento que cursa en el Congreso. Para el Centro Democrático se requiere que esté en firme la Estatutaria para que no existan posteriores vicios en la de Procedimiento. El tema genera tensión con el actual gobierno porque a la iniciativa de reglamento le quedan los días contados para ver la luz antes de que acabe esta legislatura y que finalice este gobierno.

Así las cosas, el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, se tomó un espacio durante el almuerzo para explicarle a Duque por qué no cree que sea necesario que esperen a un pronunciamiento de la Corte Constitucional. "Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa", dijo el presidente de la corte en diálogo con SEMANA. Para Linares, la Constitución no dice que una Ley Ordinaria dependa de una Ley Estaturia.



Puede leer: Duque sostiene sus reparos frente a la Ley de procedimiento de la JEP



Asegura que además de esta inexistente correlación entre ambos trámites, la Ley Estatutaria tiene control automático de la Corte Constitucional, sin lo cual no puede entrar a regir. Algo que no pasa con una ley ordinaria, que puede comenzar a ser implementada sin necesidad de tener la bendición de los magistrados. De esta manera, si se llegara a aprobar por parte del Congreso la reglamentación que necesita la nueva Jurisdicción de Paz, podrá implementarse sin necesidad de que la corte intervenga y sin que haya fallado de fondo la Ley Estatutaria.



El magistrado manifestó que en materia de leyes, lo que está por encima de la Ley de Procedimiento es el Acto Legislativo 01 del 2017, que en su artículo 12 estableció el trámite mediante el cual los magistrados deberán crear su propio reglamento. Esta norma precisa que con apoyo del gobierno deberán presentar su proyecto al Congreso con el fin de garantizar los principios de imparcialidad, independencia judicial, debida motivación, publicidad, favorabilidad, entre otros aspectos relacionados con las reglas de funcionamiento. Todo esto para decirle a Duque que tiene el camino libre.





"No hay razones para no tramitar en el Senado de la República el proyecto que fija las normas de la JEP", ministro del Interior.

Una vez se hizo pública esta postura, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, manifestó que no hay razones para no tramitar en el Senado de la República el proyecto que fija las normas de la JEP. Este es el último debate que le queda a la iniciativa para poder ver la luz.



En contexto: Encuentro entre presidentes: Santos y Duque se reúnen para el empalme



En la discusión intervino la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, quien también hizo comentarios frente a una de las principales críticas del Centro Democrático alrededor de los acuerdos de paz con las Farc. Está relacionada con que los líderes desmovilizados de esta guerrilla puedan participar en política sin haber saldado primero sus cuentas con la justicia. Los comentarios de la presidenta de la JEP estuvieron orientados a llamar la atención frente a esta pregunta: ¿cómo podrían comenzar a impartir la justicia que espera el partido del próximo presidente, si no tiene la Ley de procedimiento lista que les permita comenzar a funcionar?

Duque ha dicho que durante su gobierno quiere llevar al Congreso una reforma a la justicia consensuada con las altas cortes. La jornada de este jueves es una muestra de lo que será el tire y afloje entre el nuevo presidente y los magistrados de cara a los temas más sensibles de la justicia.