Judicial

Defensa de Miguel Uribe Turbay rechaza afirmaciones hechas por abogado de Gustavo Petro: “Abiertamente desinformador”

Esto, al considerar que se ha difundido información incorrecta sobre la decisión que tomó recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 8:17 p. m.
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado sicarial mientras daba un discurso en el occidente de Bogotá.
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado sicarial mientras daba un discurso en el occidente de Bogotá. Foto: Guillermo Torres - Semana

El abogado Víctor Mosquera Marín, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, rechazó tajantemente los señalamientos realizados en redes sociales por funcionarios cercanos al Gobierno de Gustavo Petro, relacionados con la decisión tomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el jurista, lo expresado por “instituciones del actual Gobierno y por su abogado en redes sociales, haciendo eco en algunos medios de comunicación”, ha generado una cadena de desinformación y revictimización.

Congreso pedirá ser reconocido como “víctima” en el proceso penal contra el director de la UNP por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En un comunicado de prensa, Marín aseguró que lo afirmado por el abogado personal de Gustavo Petro y de su hijo, Nicolás Petro Burgos, sobre una supuesta exoneración del Gobierno en este magnicidio es totalmente falso y no coincide con lo que concluyó la CIDH al resolver una petición de medidas cautelares.

“El cierre de las medidas cautelares por parte de la CIDH no implica la inexistencia de riesgos ni una exoneración de responsabilidad del Estado, sino el reconocimiento de que la situación de riesgo inminente sobre la vida desapareció, evidentemente, debido a la consumación del daño sobre la vida del Senado”, señala uno de los apartes.

Barranquilla

UNGRD inspecciona represa de Urrá en medio de la emergencia por inundaciones en Córdoba y el Caribe

Barranquilla

La Guacherna en Barranquilla en febrero: estos serán los cierres viales desde este viernes

Nación

Por falta de abogado se aplazó la diligencia de indagatoria contra el ciclista Lucho Herrera y su hermano

Nación

Cenit, filial de Ecopetrol, reconoce que pagó $20.000 millones más por contrato en regla, según Seguros del Estado

Nación

Emergencias en Córdoba: UNGRD envía 10 toneladas más de ayudas para miles de afectados y maquinaria amarilla para obras

Nación

Dos mujeres serán las líderes de la Corte Constitucional: se trata de la nueva presidenta y vicepresidenta

Nación

“Fue un abuso sexual sistemático”: la acusación contra un exdirectivo de la Fiscalía por abuso a una subalterna. ¿De quién se trata?

Confidenciales

Papá de Miguel Uribe Turbay hizo un llamado a través de X: “Es perverso engañar al país con información falsa”

Nación

Congreso pedirá ser reconocido como “víctima” en el proceso penal contra el director de la UNP por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Política

Exsecretario privado de Miguel Uribe Turbay, Edwin León, propone proyecto para prohibir señal de celulares en cárceles del país

YouTube video 43cY_0m5JU8 thumbnail

La situación es muy diferente a la que han mencionado en las últimas horas el abogado Alejandro Carranza y otros funcionarios, quienes han “insinuado que se trató de una negación del riesgo o de una exoneración de las responsabilidades” frente a los hechos ocurridos el 6 de junio de 2025, que terminaron con la vida del senador y precandidato a la Presidencia.

En otro de los apartes del comunicado se aclara que la decisión tomada por el organismo internacional no constituye ni un fallo absolutorio ni una exoneración de responsabilidad por parte del Estado colombiano.

“Yo quiero que le pegue de seis a siete tiros, mínimo cuatro”. SEMANA revela el escalofriante testimonio del menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

“La CIDH advirtió expresamente que, sin perjuicio del cierre formal de la medida cautelar, continuará realizando un monitoreo sobre la actuación del Estado colombiano en relación con la seguridad de la familia, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección”, añadió el abogado penalista.

Frente a los señalamientos realizados, que han recibido varios comentarios, Víctor Mosquera Marín indicó que lo manifestado representa “de mala fe, jurídicamente incorrecto y abiertamente desinformador e inexacto presentar esta decisión como un fallo a favor del actual Gobierno”.

Recientemente, SEMANA reveló un documento que indica que el Congreso planeaba solicitar ser reconocido como “víctima” dentro del proceso contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien presuntamente incurrió en una omisión de sus funciones al no atender las solicitudes de incrementar el esquema de protección del dirigente político.

La defensa de Uribe Turbay señaló que, durante el primer semestre de 2025, se presentaron 23 peticiones para revisar el esquema de seguridad del congresista del Centro Democrático, todas las cuales fueron rechazadas sin justificación.

Más de Nación

Funeral Miguel Uribe Turbay

Defensa de Miguel Uribe Turbay rechaza afirmaciones hechas por abogado de Gustavo Petro: “Abiertamente desinformador”

Alerta roja en embalse Urrá

UNGRD inspecciona represa de Urrá en medio de la emergencia por inundaciones en Córdoba y el Caribe

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.

La Guacherna en Barranquilla en febrero: estos serán los cierres viales desde este viernes

En junio de 2025, Lucho Herrera rindió su versión libre ante la Fiscalía.

Por falta de abogado se aplazó la diligencia de indagatoria contra el ciclista Lucho Herrera y su hermano

Helicol y Ecopetrol

Cenit, filial de Ecopetrol, reconoce que pagó $20.000 millones más por contrato en regla, según Seguros del Estado

Ayudas de la UNGRD.

Emergencias en Córdoba: UNGRD envía 10 toneladas más de ayudas para miles de afectados y maquinaria amarilla para obras

El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Dos mujeres serán las líderes de la Corte Constitucional: se trata de la nueva presidenta y vicepresidenta

Sede Fiscalía Atlántico

“Fue un abuso sexual sistemático”: la acusación contra un exdirectivo de la Fiscalía por abuso a una subalterna. ¿De quién se trata?

Alias Naín o Bendito Menor, uno de los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra.

Reaparece alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras, organizando una “caravana de paz”

Fundación San José y la congresista Jennifer Pedraza.

Jennifer Pedraza ganó round: Fundación San José deberá entregar información sobre títulos de servidores públicos

Noticias Destacadas