Demasiado tarde: en firme quedó el fallo que declaró nulo nombramiento de Diego Molano como ministro de Defensa

En firme quedó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró nulo el nombramiento de Diego Andrés Molano Aponte como ministro de Defensa. Así lo concluyó el Consejo de Estado que determinó que, en efecto, en este caso se presentó una vulneración a las cuotas de género durante el gobierno de Iván Duque.

Tras revisar un recurso de apelación presentado por la Presidencia de la República, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo concluyó que el Decreto 134 del 6 de febrero de 2021, mediante el cual se designó a Diego Molano Aponte como ministro de Defensa, no se ajustó a la cuota mínima de género, que era del 30 %. En este sentido, se señala que era necesario que más de cinco mujeres hubieren sido nombradas en el cargo de ministras.

En el debate jurídico se determinó que si la cuota de mujeres equivale a un número entero y un decimal, la necesidad de ejercer acciones afirmativas en favor del género históricamente discriminado obliga a que la cifra se aproxime al número entero siguiente, independiente de que el decimal sea inferior o mayor al 0,5 %. Dado que los cinco ministerios que ocupaban las mujeres en ese entonces era equivalente al 27,7 % del gabinete, la sala considera que no se cumplió con la cuota legal de género.

Para febrero de 2021 solamente los ministerios de Educación, Transporte, Cultura y Ciencia estaban presididos por mujeres, es decir, solo cuatro de los 18 que existían. Por esto, consideraron que con el Decreto 134 del 6 de febrero de 2021 el presidente Duque “infringió el ordenamiento jurídico, pues desconoció lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 581 de 2000, al no contar en su gabinete ministerial, con la participación de al menos el 30 % de mujeres que, como ya se dijo, se lograba con un mínimo de seis mujeres ministras”.

El Consejo de Estado ratificó la nulidad decretada en primera instancia. Sostuvo que el hecho de que solo cinco mujeres encabezaran el total de los 18 ministerios en el gabinete da cuenta del incumplimiento de la cuota mínima de género. Sostuvo que ese número correspondía al 27,77 % y no al 30 % exigido por la ley.

“(…) en los casos en los cuales el cálculo del 30 % de la cuota de género dé como resultado un número entero seguido de un decimal, independiente de que el decimal sea menor o mayor a punto cinco (0,5), la cifra debe aproximarse al número entero siguiente que permita cumplir dicho porcentaje y no al inferior”, precisa la decisión del Consejo de Estado.

La Presidencia había alegado, entre otras cosas, que no existía precepto legal que condujera a interpretar que el desconocimiento de la cuota mínima de género condujera a la nulidad del acto de nombramiento. El apoderado del entonces ministro indicó que no había razones para que este se declarara nulo y no el de los demás jefes de cartera, hecho por el cual pedía que se tumbara el fallo.

Por estos mismos hechos el Tribunal Administrativo tumbó los nombramientos de Daniel Palacios Palacios, como ministro del Interior, y de Víctor Muñoz, como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Estos fallos también están en estudio en el Consejo de Estado, que deberá resolver si se vulneró la ley de cuotas en el gobierno de Iván Duque.