“El Gobierno nos entregó a nuestro hijo muerto y nos dieron la espalda”, la familia de un soldado víctima de la Operación Fortaleza denunció abandono del Gobierno

La fallida operación Fortaleza, liderada por el entonces general Pedro Sánchez, hoy ministro de Defensa, se convirtió en el ejemplo, según los propios militares, de lo que no debe ocurrir en un operativo contra grupos criminales como las Disidencias de las Farc.

Las comunicaciones fallaron, las armas no dispararon y el apoyo aéreo nunca llegó, a los “soldados los volvieron mierda” dijeron fuentes militares a SEMANA cuando se revelaron los detalles de lo que, en adelante, se conoció como la operación desastre. Ahora son las víctimas, familiares de los soldados, los que denuncian abandono.

“ Los soldados y mi hijo les advirtieron a sus superiores que no estaban en condiciones para poder apoyar a sus otros compañeros en el ataque contra El Clan del Golfo y, sin embargo, los obligaron”, afirma la madre de Diego Fernando mientras rogaba por la ayuda que nunca recibió del Gobierno, ni siquiera una llamada.

“No hay apoyo de nada De todas maneras a ellos los llevan allá como Carne de cañón los matan y no pasa nada Necesitamos es que se haga justicia porque todos los días soldaditos muertos y uno mire sufriendo por un ser querido… si tenía temor y no pensábamos que nos tocaba vivirlo es muy difícil pasar por lo que estamos pasando y no queremos que haya más niños huérfanos”, señalaron los familiares del soldado.