El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia sobre fenómeno que está afectando a Colombia: “Riesgo para la vida”

El experto habló del clima que se ha visto en los últimos días en el país, especialmente en la costa.

Redacción Nación
3 de febrero de 2026, 3:50 p. m.
Meteorólogo Max Henríquez y el fenómeno de mar de leva.
Meteorólogo Max Henríquez y el fenómeno de mar de leva. Foto: Foto 1: API / Foto 2: @HenriquezMax

El reconocido meteorólogo Max Henríquez habló sobre las lluvias que se han registrado en los últimos días en el país y de los fenómenos climatológicos que están afectando diferentes zonas de Colombia.

A través de su cuenta de X, el experto se refirió específicamente al llamado mar de leva en la costa. “Los vientos del mar de leva que soplan aún van a cambiar desde mañana miércoles 4 de febrero“, dijo.

Los vientos de 30-40 km/h son los que empujan el mar Caribe hacia las costas de Colombia, Panamá y Costa Rica, generando mar de leva“, añadió.

Henríquez indicó, además, que este fenómeno, que es parte de la variabilidad climática, suele registrarse cada cierto número de años.

Barco encalla en playas de Santa Marta tras el fuerte oleaje: hay otras emergencias en el Caribe por fuertes lluvias

¿Qué está en juego para Colombia en la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos?

Reunión Petro y Trump: por qué este encuentro puede redefinir la relación entre Colombia y Estados Unidos

“Entonces la orden es…”: el último mensaje de alias Pipe Tuluá antes de su extradición a los Estados Unidos

Ideam pronostica cómo estará el clima en Colombia este martes, 3 de febrero: habla de precipitaciones “fuertes” y cielo nublado

Terror en Soledad: hallan cuerpo desmembrado y envuelto en sábanas dentro de un arroyo

La peligrosa banda que está detrás del atentado a una cárcel en Barranquilla: esta es la historia

Tragedia: Mujer asesinó de un disparo a su esposo tras una discusión y todo lo hizo al frente de su hijo

Mar de leva en el Caribe: las impresionantes imágenes del fenómeno en Cartagena y Santa Marta

Atención: cierran el acceso a playas de Santa Marta por mar de leva; hay fuertes vientos y alto oleaje

Por ello, advirtió que puede tener consecuencias fatales, si es que las personas no hacen caso de las recomendaciones. “Es riesgoso para la vida de los costeños y turistas”, manifestó.

El meteorólogo dejó en claro que no hay que bajar la guardia y, lo más recomendable, es no salir al mar.

Por otra parte, remarcó que febrero por lo general suele ser un mes muy lluvioso en todo Colombia. “La alerta por lluvias se extiende al centro y sur del país”, explicó.

Los vientos comienzan a cambiar desde hoy en el Caribe y poco a poco el mar de leva pasará entre mañana y el jueves”, complementó.

¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

Una de las zonas que está siendo más afectada es Santa Marta, que vivió momentos de angustia por las fuertes lluvias. Incluso, la Alcaldía declaró alerta roja por las crecientes súbitas que se pudieran presentar.

A esto se le suma, además, que el Ideam mantiene alerta naranja meteomarina por el aumento de la velocidad de los vientos y también por la altura del oleaje frente a las costas samarias.

Por todo ello, las autoridades han sido recurrentes en su llamado para que se extremen las medidas de seguridad y se disminuya cualquier riesgo que pudiera registrarse.

