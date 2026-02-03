El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia sobre fenómeno que está afectando a Colombia: “Riesgo para la vida”

El reconocido meteorólogo Max Henríquez habló sobre las lluvias que se han registrado en los últimos días en el país y de los fenómenos climatológicos que están afectando diferentes zonas de Colombia.

A través de su cuenta de X, el experto se refirió específicamente al llamado mar de leva en la costa. “Los vientos del mar de leva que soplan aún van a cambiar desde mañana miércoles 4 de febrero“, dijo.

“Los vientos de 30-40 km/h son los que empujan el mar Caribe hacia las costas de Colombia, Panamá y Costa Rica, generando mar de leva“, añadió.

Henríquez indicó, además, que este fenómeno, que es parte de la variabilidad climática, suele registrarse cada cierto número de años.

Por ello, advirtió que puede tener consecuencias fatales, si es que las personas no hacen caso de las recomendaciones. “Es riesgoso para la vida de los costeños y turistas”, manifestó.

El meteorólogo dejó en claro que no hay que bajar la guardia y, lo más recomendable, es no salir al mar.

Por otra parte, remarcó que febrero por lo general suele ser un mes muy lluvioso en todo Colombia. “La alerta por lluvias se extiende al centro y sur del país”, explicó.

“Los vientos comienzan a cambiar desde hoy en el Caribe y poco a poco el mar de leva pasará entre mañana y el jueves”, complementó.

Una de las zonas que está siendo más afectada es Santa Marta, que vivió momentos de angustia por las fuertes lluvias. Incluso, la Alcaldía declaró alerta roja por las crecientes súbitas que se pudieran presentar.

A esto se le suma, además, que el Ideam mantiene alerta naranja meteomarina por el aumento de la velocidad de los vientos y también por la altura del oleaje frente a las costas samarias.

Por todo ello, las autoridades han sido recurrentes en su llamado para que se extremen las medidas de seguridad y se disminuya cualquier riesgo que pudiera registrarse.