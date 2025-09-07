El Tino Asprilla se salió de casillas por accidente de camión con sus caballos: “Se voló”

Este sábado 6 de septiembre se presentó un accidente de tránsito en la vía que conduce a la Terminal de Transporte de Tuluá, Valle del Cauca, luego de que un camión que transportaba varios caballos se volcara, luego de coger una curva.

Los caballos que eran transportados en el camión son de propiedad del exjugador de la Selección Colombia Faustino ‘el Tino’ Asprilla, quien, según medios regionales, se disponía a participar en una cabalgata.

Visiblemente molesto, al lugar del accidente arribó el exjugador de la Selección Colombia e indicó que el conductor del camión venía con exceso de velocidad y, que una vez ocurrió el siniestro vial, huyó del lugar en una moto.

En un video, el Tino aparece diciendo: “Mirá donde cayó este hijueputa. Venía de allá… mire la velocidad tan hijueputa que mire donde se vino a voltear; se tenía que voltear antes… mire la velocidad, para voltearse acá. ¿Y sabe qué hizo? Se subió en una moto y se voló. Se acabó de ir y dejó el mierdero acá”.

En otro video que circula en las redes sociales se observa que, minutos después del accidente, al lugar arribaron varias personas para ayudar a los caballos, de los cuales se desconoce si sufrieron heridas.

#FULLREPORTE Nos llegan las imágenes del volcamiento del camión que transportaba los caballos del exfutbolista Faustino "El Tino" Asprilla para una cabalgata programada este fin de semana.



— FULLCALI (@full_cali) September 7, 2025

Tras lo anterior, algunos cibernautas se preguntaron si ese camión era el adecuado para transportar a los animales.