Suscribirse

NACIÓN

El Tino Asprilla se salió de casillas por accidente de camión con sus caballos: “Se voló”

El exjugador de la Selección Colombia se disponía a disfrutar una cabalgata.

Redacción Nación
7 de septiembre de 2025, 8:18 p. m.
Faustino Asprilla y el accidente del camión con su caballos.
Faustino Asprilla y el accidente del camión con sus caballos. | Foto: Getty Images y cuenta en X @full_cali, respectivamente.

Este sábado 6 de septiembre se presentó un accidente de tránsito en la vía que conduce a la Terminal de Transporte de Tuluá, Valle del Cauca, luego de que un camión que transportaba varios caballos se volcara, luego de coger una curva.

Los caballos que eran transportados en el camión son de propiedad del exjugador de la Selección Colombia Faustino ‘el Tino’ Asprilla, quien, según medios regionales, se disponía a participar en una cabalgata.

Visiblemente molesto, al lugar del accidente arribó el exjugador de la Selección Colombia e indicó que el conductor del camión venía con exceso de velocidad y, que una vez ocurrió el siniestro vial, huyó del lugar en una moto.

Contexto: Corte Constitucional prohíbe coleo de toros, corralejas y peleas de gallos tras dejar en firme la Ley No Más Olé

En un video, el Tino aparece diciendo: “Mirá donde cayó este hijueputa. Venía de allá… mire la velocidad tan hijueputa que mire donde se vino a voltear; se tenía que voltear antes… mire la velocidad, para voltearse acá. ¿Y sabe qué hizo? Se subió en una moto y se voló. Se acabó de ir y dejó el mierdero acá”.

En otro video que circula en las redes sociales se observa que, minutos después del accidente, al lugar arribaron varias personas para ayudar a los caballos, de los cuales se desconoce si sufrieron heridas.

Tras lo anterior, algunos cibernautas se preguntaron si ese camión era el adecuado para transportar a los animales.

¿Y ese es el transporte idóneo para transportar los equinos?”; “Y es que este man todavía cree que vive en Italia y no se ha dado cuenta de que eso ya está prohibido… haga sus cabalgatas en la finca, mijo”; “Esa turbo del año 1995 es un carro viejo y no es para transportar animales tan grandes y tan pesados”; “Es una lástima cómo funciona todo en Colombia, vehículos no idóneos para transportar animales, conductores sin preparación, así es todo. Siglos de atraso frente a países desarrollados, es muy triste y todo se lo roban”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan y Buitrago resurgen en la etapa 15

2. El Tino Asprilla se salió de casillas por accidente de camión con sus caballos: “Se voló”

3. Sandra Ramírez no aguantó más la presión y habló de su abrazo al magistrado Carlos Camargo. Esto dijo

4. Zinedine Zidane estaría de vuelta a los banquillos: dirigiría a problemático colombiano

5. Descubra el mejor destino para surfistas en Estados Unidos; no es California, ni Florida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tino AsprillaTuluácaballos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.