“Él (esposo) tenía conocimiento de que yo había salido trasladada pero dentro del documento de la Fiscalía él dice que no tenía conocimiento de mi traslado, que no tenía conocimiento de que yo iba a viajar, falso, sí tenía conocimiento”, aseguró Ramírez.

Así mismo la sargento reveló cómo fueron los días antes a su secuestro y la deteriorada relación que había entre ambos como pareja. “Unos días antes de yo emprender el viaje, él me hace una videollamada y en esa videollamada, él fue tan cruel, tan malvado, que me dijo ojalá usted y los niños se desaparezcan”, relató.

“El 5 de febrero (2025), colapsé emocionalmente, intenté quitarme la vida. Cuando él (esposo) se percató de que yo me había tomado las pastas, me dijo ya se va a morir. Ahí fue donde me confesó, según él para que me muriera tranquila, me dijo que había hecho parte de mi secuestro, “yo tuve que ver con el secuestro suyo y de los niños y a mí todo me salió mal”, relató la sargento Ramírez.