ELN pica y se extiende

Así lo concluyó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su más reciente informe ‘¿Qué hacer con el ELN?, opciones ante una derrota militar lejana y un diálogo improbable’. Con la premisa de pasar las páginas del conflicto armado , el grupo de investigadores explica el momento en que se encuentra esta organización guerrillera, sus lógicas, sus dinámicas internas y sus trayectorias, para proyectar una hoja de ruta “que pueda ayudar a no seguir dando pasos en falso y conservar la posibilidad de reactivar el diálogo”.

Entre la primera y la segunda década del siglo, el ELN pasó de estar en 169 municipios a 85, y su cantidad de integrantes cayó por debajo de los 2.250. Incluso, en 2016 SEMANA conoció que la cifra rondaría los 1.556. Pero ese grupo guerrillero debilitado, sin mayor capacidad armada, no es el mismo que el país hoy conoce. El ‘nuevo’ ELN llegó a quedarse con las zonas de influencia fariana, mientras libra una guerra sin cuartel con el Clan del Golfo y las disidencias para ampliar sus dominios.

A diferencia de las Farc, el ELN no aspira a librar una guerra de posiciones, sino que basa su accionar en resistir activamente por medio de la guerra de guerrillas, con la táctica de golpear y desaparecer. Para ellos la confrontación armada no se reduce a obtener una victoria, sino a continuar en la guerra mientras se consolida su relevancia en el escenario político y social. Esto explica por qué su fortalecimiento no conduce necesariamente a más combates y bajas. Por eso, en su proyecto de expansión las milicias cumplen un papel clave ya que tienen baja visibilidad y alta capacidad de desestabilización.

3 enclaves históricos de las Farc: el nordeste de Antioquia, el Bajo Atrato y algunas regiones de Nariño tienen una fuerte presencia del ELN.

5 por ciento de la producción de oro diaria les exige el ELN a los mineros, especialmente de la frontera con Venezuela.

El ELN lanzó su ataque más letal desde que empezó esa transición hace un año en Bogotá, cuando detonó un carro cargado de explosivos en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander. En el hecho murieron 22 personas y 77 más resultaron heridas. Hasta el momento, la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ha capturado a tres personas pero aún no ha terminado la investigación integral. No ha sido fácil, en parte porque la guerrilla logró adaptarse a las estrategias contrainsurgentes del Estado.

Hay hechos, sin embargo, que a simple vista tienen su impronta: el desplazamiento forzado aumentó en un 132 por ciento en 2018 y el ELN es uno de los mayores responsables. El mayor número de casos se concentra en Norte de Santander, Chocó y Antioquia. Pero ese no es el único flagelo que reactivó esa guerrilla. De acuerdo con el informe de la FIP, los confinamientos crecieron un 63 por ciento y los enfrentamientos han dejado más de 21.500 personas afectadas. Preocupa además, el resurgimiento de prácticas como el reclutamiento forzado y el uso de minas antipersonal.