En Caldas le apuestan a la música estudiantil para que los jóvenes se metan al mundo del arte

La Gobernación de Caldas sigue apostándole a los programas culturales para que los jóvenes de la región se metan en diferentes programas y de esa manera evitar que tenga cualquier tipo de tentación.

Por esa razón, una de las mayores apuestas es la de la música, programa que viene creciendo aceleradamente en el departamento por cuenta de la Secretaría de Educación de Caldas.

El gobernador Henry Gutiérrez Ángel, el presidente de la Asamblea Departamental, Hernán Alberto Bedoya, y el secretario de Educación departamental Luis Vargas, entregaron cifras positivas sobre los eventos que se han hecho en la región.

El más reciente fue el Concurso Departamental de Bandas Estudiantiles de Música “Hernán Bedoya Serna”, donde se reunieron más de 18 mil niños y jóvenes.

“Es una maravilla de evento, las bandas llenan de música y alegría nuestros pueblos. Desde la Gobernación seguimos apoyando este programa que permite que nuestros niños y jóvenes se dediquen al arte”, dijo el gobernador Gutiérrez.

El diputado Hernán Alberto Bedoya aseguró que este tipo de eventos deben hacerse con regularidad en la región.

“Triplicamos el presupuesto para las bandas estudiantiles porque creemos en el poder del arte como herramienta de transformación. Agradecemos a la Secretaría de Educación y a todos los directores que hacen posible este sueño colectivo”.

Luis Vargas señaló que se ha consolidado este proceso como una estrategia integral de formación que no solo enseña música, sino disciplina, trabajo en equipo, identidad cultural y proyección profesional.

“Es una apuesta por la formación integral que transforma vidas, porque detrás de cada instrumento hay un niño que aprende constancia, liderazgo y sueños posibles”, dijo el Secretario de Educación.