Robledo exige a Macías citar el debate de moción de censura a Carrasquilla

Una semana después de que 17 senadores -el 10 por ciento del Senado- firmaran una proposición para citar al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla , a un debate de moción de censura, el presidente del Senado, Ernesto Macías , aún no ha convocado a la plenaria para ese propósito. Para el senador Jorge Robledo (Polo), principal promotor de la moción, si el congresista del Centro Democrático no convoca el debate, estaría violando la ley de forma flagrante.

De un lado hay opiniones que señalan que la moción de censura contra algún ministro debe aplicarse frente a conductas de un funcionario en el ejercicio de las tareas propias de su cargo. Como el caso de los bonos de agua compromete a Carrasquilla antes de haber sido nombrado por el presidente Iván Duque , no procedería la moción de censura en su contra.

“Yo no soy abogado soy comunicador social y he oído opiniones, me dijo el senador Macías. Yo soy arquitecto y estoy seguro que la cosa procede es al revés de lo que le dicen sus consejeros, le dije. Hay que ajustarse a derecho y aceptar que la moción de censura cumple todos los requisitos y lo que procede es fijar la fecha del debate”, confesó el senador Robledo.