Este lunes festivo 3 de noviembre, Bogotá vive el Plan Retorno del puente de Todos los Santos, con el Pico y Placa Regional vigente para regular el ingreso de los viajeros.

Entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. solo podrán entrar los vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. lo harán los de placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). La sanción por incumplir la medida es de $ 604.100.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se espera el ingreso de 1,04 millones de vehículos, en medio de un despliegue de más de 200 unidades de control entre Agentes Civiles, Policía de Tránsito y Grupo Guía, distribuidas en los corredores de acceso.

Siga el minuto a minuto de la movilidad.

Lunes, 3 de noviembre

7:00 a. m.: Flujo vehicular moderado

En la vía Bogotá-Villavicencio se registra flujo vehicular moderado y paso a un carril por el túnel de Quebradablanca y el kilómetro 69+350. Según reportó Coviandina, en la variante del kilómetro 18+300 la movilidad es de tipo semáforo, con tráfico alternado entre ambos sentidos.

(6:35 a.m.) Paso por la variante del K18+300 con movilidad tipo semáforo Vcio/Btá. Paso a un carril túnel de Quebradablanca y k69+350. Cierre carril derecho k36+500 - k37+100. Tiempo seco. Flujo vehicular moderado. pic.twitter.com/cCl2i4qaSW — Coviandina (@CoviandinaSAS) November 3, 2025