Suscribirse

En vivo

🔴 EN VIVO | Plan retorno hoy en Bogotá: se espera que más de un millón de vehículos regresen. Habrá pico y placa regional

Las autoridades mantienen operativos y medidas especiales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

3 de noviembre de 2025, 11:56 a. m.
Durante el fin de semana del puente festivo, la Secretaría de Movilidad de Cali, junto con la Policía Metropolitana, activaron el Plan Retorno. Foto Jorge Orozco
Entre las las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. solo podrán entrar los vehículos con placas pares. | Foto: Jorge Orozco

Este lunes festivo 3 de noviembre, Bogotá vive el Plan Retorno del puente de Todos los Santos, con el Pico y Placa Regional vigente para regular el ingreso de los viajeros.

Entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. solo podrán entrar los vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. lo harán los de placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). La sanción por incumplir la medida es de $ 604.100.

Contexto: ¿Cómo está el clima este fin de semana del 1 al 3 de noviembre? Ideam explica las zonas en las que lloverá este puente festivo

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se espera el ingreso de 1,04 millones de vehículos, en medio de un despliegue de más de 200 unidades de control entre Agentes Civiles, Policía de Tránsito y Grupo Guía, distribuidas en los corredores de acceso.

Siga el minuto a minuto de la movilidad.

Lunes, 3 de noviembre

7:00 a. m.: Flujo vehicular moderado

En la vía Bogotá-Villavicencio se registra flujo vehicular moderado y paso a un carril por el túnel de Quebradablanca y el kilómetro 69+350. Según reportó Coviandina, en la variante del kilómetro 18+300 la movilidad es de tipo semáforo, con tráfico alternado entre ambos sentidos.

Se mantiene el cierre del carril derecho entre los kilómetros 36+500 y 37+100. Luego de lluvias en horas de la madrugada, las condiciones climáticas son estables y el tiempo es seco en este momento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La verdad sobre el cuestionado bombardeo al Clan del Golfo por el que cuestionan al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

2. Las verdaderas razones por las que habría salido el exviceministro de Agua; hay reclamos de los recicladores del país

3. “La muerte del magistrado Gaona fue por arma de fuego de un miembro del M-19″: autor del informe de la Comisión de la Verdad

4. Números de la suerte y horóscopo de Walter Mercado para los 12 signos del zodiaco el lunes festivo 3 de noviembre

5. Tras denuncia de Benedetti por drones, MinDefensa ofrece $1.000 millones de recompensa por información sobre atentados a líderes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

en vivoPlan retornoPico y placaregionales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.