¿Cómo está el clima este fin de semana del 1 al 3 de noviembre? Ideam explica las zonas en las que lloverá este puente festivo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para el puente festivo comprendido entre el 1 y el 3 de noviembre.

De acuerdo con el informe, durante los tres días se prevén condiciones de cielo mayormente nublado y presencia de lluvias en buena parte del territorio nacional, especialmente en el oriente y centro de la región Caribe y en diversos sectores de la región Andina.

Para Bogotá, el Ideam pronosticó cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias dispersas que se concentrarán en horas de la tarde y la noche, principalmente en zonas del occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima será cercana a los 11 grados, mientras que la máxima oscilará entre 19 y 20 grados.

Sábado 1 de noviembre

El sábado se espera un leve descenso en las precipitaciones en las regiones Andina y Orinoquía. No obstante, se pronostican lluvias fuertes en el sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, así como en departamentos andinos como Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío.

También se prevén lluvias en el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de sectores del suroccidente de Casanare, Meta y nororiente de Vichada. En la Amazonía, las precipitaciones podrían presentarse en Caquetá, Putumayo y Guainía, con lloviznas aisladas en Huila, Arauca, Vaupés y Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias a distintas horas, acompañadas en algunos casos de descargas eléctricas.

Domingo 2 de noviembre

El domingo continuarán las lluvias con posibles tormentas eléctricas en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, sur de Bolívar, Antioquia, Santander, y zonas del nororiente de Norte de Santander.

También se prevén lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada y Meta. Las precipitaciones serán de menor intensidad en Sucre, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá, Guaviare y Casanare. En San Andrés y Providencia persistirá el cielo nublado con lluvias ocasionales.

Lunes 3 de noviembre

Para el lunes festivo, el Ideam anticipa un incremento generalizado de lluvias. Las más fuertes se proyectan en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Santander, centro y Norte de Santander, norte de Boyacá y Cundinamarca, y zonas del Tolima, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo.