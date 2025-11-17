Nación
🔴En VIVO|Plan Retorno del puente festivo: restricción para camiones aplica hoy
Siga aquí todas las novedades de la movilidad en Bogotá y otros sectores del país.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Actualizaciones
7:30 a.m.
Este lunes festivo funcionará la restricción de camiones de carga
Este puente festivo, han sido miles los viajeros que han salido de sus ciudades de residencia para llegar a otras en donde buscan desconectarse y pasar algunos días descansando. La mayoría opta por salir por carretera, por lo que las autoridades toman algunas medidas para evitar colapsos en la vía o trancones numerosos.
Si usted desea evaluar la movilidad y cómo avanza, siga aquí el minuto a minuto:
Este lunes festivo funcionará la restricción de camiones de carga
Tenga en cuenta que hoy se hará vigente la restricción de camiones de carga. Durante estos horarios, siga las instrucciones de la Policía Nacional, encargada del tránsito. Los horarios van así:
- Viernes 14 de noviembre: De 3 p.m a 10 p.m sentido Bta/Vcio
- Sábado 15 de noviembre: De 6 a.m a 3 p.m ambos sentidos
- Domingo 16 de noviembre: no aplica
- Lunes 17 de noviembre: De 10 a.m. a 11 p.m ambos sentidos