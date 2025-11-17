Suscribirse

Nación

🔴En VIVO|Plan Retorno del puente festivo: restricción para camiones aplica hoy

Siga aquí todas las novedades de la movilidad en Bogotá y otros sectores del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de noviembre de 2025, 12:53 p. m.
Plan retornó y plan salida de Bogotá
Plan retornó y plan salida de Bogotá | Foto: COLPRENSA

Actualizaciones

Este puente festivo, han sido miles los viajeros que han salido de sus ciudades de residencia para llegar a otras en donde buscan desconectarse y pasar algunos días descansando. La mayoría opta por salir por carretera, por lo que las autoridades toman algunas medidas para evitar colapsos en la vía o trancones numerosos.

Si usted desea evaluar la movilidad y cómo avanza, siga aquí el minuto a minuto:

Este lunes festivo funcionará la restricción de camiones de carga

Tenga en cuenta que hoy se hará vigente la restricción de camiones de carga. Durante estos horarios, siga las instrucciones de la Policía Nacional, encargada del tránsito. Los horarios van así:

  • Viernes 14 de noviembre: De 3 p.m a 10 p.m sentido Bta/Vcio
  • Sábado 15 de noviembre: De 6 a.m a 3 p.m ambos sentidos
  • Domingo 16 de noviembre: no aplica
  • Lunes 17 de noviembre: De 10 a.m. a 11 p.m ambos sentidos

Noticias relacionadas

en vivoPlan retornoMovilidad

Noticias Destacadas

La cantante cuestionó el video que compartió el máximo mandatario.

Adriana Lucía condenó bombardeo en el que murieron menores de edad y le lanzó mensaje a Petro: “Deben responder”

Redacción Nación
Capturan dos hombres por los delitos de hurto, receptación y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Policía frustra robo de camión en Bogotá: el vehículo estaba cargado con 1.200 pacas de cerveza avaluadas en $110 millones

Redacción Nación
Jaime Esteban Moreno y uno de los videos de la fiesta en la que estuvo antes de que lo asesinaran.

A Jaime Esteban Moreno se le tuvo que prohibir la entrada al bar del que salió antes de que lo mataran: aparece revelador detalle

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.