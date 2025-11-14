Vehículos
Pico y placa regional en Bogotá este lunes 17 de noviembre: horarios, placas y corredores para el regreso del puente festivo
La restricción solo rige para vehículos particulares que ingresan a Bogotá desde los corredores de acceso.
Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.
Llega el segundo puente festivo de noviembre, en el que se conmemora la Independencia de Cartagena, y miles de viajeros regresarán a la capital. Para ordenar el retorno, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) activará el pico y placa regional este lunes 17 de noviembre, con una programación por franjas horarias y según el último dígito de la placa.
La restricción solo rige para vehículos particulares que ingresan a Bogotá desde los corredores de acceso; no se aplica a otros tipos de vehículos ni fuera de los horarios señalados. La SDM implementa la medida como parte del plan de éxodo y retorno que se activa en puentes festivos para intentar reducir la congestión en las principales entradas a la ciudad.
Estos son los horarios para el 17 de noviembre
12:00 p. m. a 4:00 p. m. — podrán ingresar solamente los vehículos particulares cuyas placas terminen en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
4:00 p. m. a 8:00 p. m. — el ingreso estará limitado a los vehículos con placas de número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
Antes de las 12:00 p.m. y después de las 8:00 p.m. no opera la restricción; todos los vehículos pueden ingresar.
Los nueve corredores donde aplica
La medida de pico y placa regional regirá en los nueve corredores de acceso a Bogotá definidos por la Secretaría de Movilidad. En la autopista Norte aplicará desde el peaje Andes hasta el Portal Norte, en sentido norte-sur, mientras que en la Autopista Sur operará desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.
También estará activa en la avenida Centenario (calle 13), entre el río Bogotá y la avenida Ciudad de Cali, y en la calle 80, desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80, ambos en sentido occidente-oriente.
La restricción cubrirá además el tramo de la carrera Séptima comprendido entre las calles 245 y 183, en sentido norte-sur. En la avenida Boyacá, en el corredor hacia la vía al Llano, aplicará desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte. A esto se suma la vía Suba-Cota, desde el río Bogotá hasta la calle 170, también en sentido norte-sur.
Finalmente, el pico y placa regional estará vigente en las dos entradas orientales: la vía a La Calera, desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima, y la vía Choachí, entre la vía a Monserrate y la avenida Circunvalar, ambas en sentido oriente-occidente.