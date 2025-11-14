Suscribirse

Vehículos

Pico y placa regional en Bogotá este lunes 17 de noviembre: horarios, placas y corredores para el regreso del puente festivo

La restricción solo rige para vehículos particulares que ingresan a Bogotá desde los corredores de acceso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

15 de noviembre de 2025, 1:10 a. m.
La medida del pico y placa en Cali tiene una nueva rotación para este viernes 6 de junio de 2025.
La SDM implementa la medida como parte del plan de éxodo y retorno. | Foto: El País

Llega el segundo puente festivo de noviembre, en el que se conmemora la Independencia de Cartagena, y miles de viajeros regresarán a la capital. Para ordenar el retorno, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) activará el pico y placa regional este lunes 17 de noviembre, con una programación por franjas horarias y según el último dígito de la placa.

La restricción solo rige para vehículos particulares que ingresan a Bogotá desde los corredores de acceso; no se aplica a otros tipos de vehículos ni fuera de los horarios señalados. La SDM implementa la medida como parte del plan de éxodo y retorno que se activa en puentes festivos para intentar reducir la congestión en las principales entradas a la ciudad.

Contexto: Makro activará rebajas en juguetería durante el puente festivo

Estos son los horarios para el 17 de noviembre

12:00 p. m. a 4:00 p. m. — podrán ingresar solamente los vehículos particulares cuyas placas terminen en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

4:00 p. m. a 8:00 p. m. — el ingreso estará limitado a los vehículos con placas de número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 p.m. y después de las 8:00 p.m. no opera la restricción; todos los vehículos pueden ingresar.

Los nueve corredores donde aplica

La medida de pico y placa regional regirá en los nueve corredores de acceso a Bogotá definidos por la Secretaría de Movilidad. En la autopista Norte aplicará desde el peaje Andes hasta el Portal Norte, en sentido norte-sur, mientras que en la Autopista Sur operará desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.

Contexto: Ideam alerta sobre el clima en Colombia durante este puente del 15 al 17 de noviembre

También estará activa en la avenida Centenario (calle 13), entre el río Bogotá y la avenida Ciudad de Cali, y en la calle 80, desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80, ambos en sentido occidente-oriente.

La restricción cubrirá además el tramo de la carrera Séptima comprendido entre las calles 245 y 183, en sentido norte-sur. En la avenida Boyacá, en el corredor hacia la vía al Llano, aplicará desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte. A esto se suma la vía Suba-Cota, desde el río Bogotá hasta la calle 170, también en sentido norte-sur.

Contexto: Estos son los encantos del pueblo que tiene el puente metálico más viejo de Colombia, destino para visitar a 4 horas de Bogotá

Finalmente, el pico y placa regional estará vigente en las dos entradas orientales: la vía a La Calera, desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima, y la vía Choachí, entre la vía a Monserrate y la avenida Circunvalar, ambas en sentido oriente-occidente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Daniel Muñoz respondió al interés de Barcelona en él: lo dijo estando en Selección Colombia

2. Ranking: los jugadores más caros de los cuadrangulares de la Liga Betplay, con dominio de Nacional y América

3. Julio César Triana hace cruda radiografía sobre el orden público en el Huila: “No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado”

4. Confirman quiénes tendrán un fin de semana de cuatro días en Estados Unidos tras Acción de Gracias

5. Katiuska, del ‘Desafío Siglo XXI’, podría recibir importante reconocimiento tras su salida de la competencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placaPuentefestivo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.