Makro activará rebajas en juguetería durante el puente festivo

Una estrategia de ventas durante el puente festivo, en el que se conmemora la independencia de Cartagena, es la de las promociones.

La Aeronáutica Civil proyecta la movilización de 888.713 pasajeros por los diferentes aeropuertos del país, entre el 14 al 18 de noviembre de 2025. Unos 548.088 harán rutas nacionales y 340.625 a pasajeros saldrán fuera del país. También habrá una amplia movilidad por las vías terrestres, tanto en carros particulares como en los de servicio público.

De ahí que la cadena de tiendas de autoservicio Makro lanza descuentos de hasta el 40 % en juguetería durante los días de puente. El anuncio encaja con la temporada previa a las celebraciones de Navidad, en las que, por tradición, los integrantes de las familias y los amigos comparten regalos, principalmente dirigidos a los niños.

Sería así una de las jornadas de promociones previas a la llegada del Niño Dios, como se le conoce a la fecha del nacimiento de Jesús, en honor a la cual se entregan presentes a los menores de edad.

Según afirma la cadena de tiendas, el objetivo es permitir el ahorro a los hogares. Por tal motivo, la jornada de descuentos en juguetería se extenderá desde el 14 hasta el 20 de noviembre.

No hay que olvidar que las temporadas altas del comercio, en general, los precios se llevan al tope, en un contexto de alta demanda de mercancías.

Según confirma Makro, las rebajas aplicarán en más de 300 referencias de juguetes para todas las edades.

Se trata de una campaña que marca el inicio oficial de la temporada navideña, indican los voceros de la cadena de tiendas.

Ejemplo de algunas ofertas

40 % de descuento en juguetes de la marca VDM, con referencias que van desde carros, pistas de carreras y lanzadores de agua y dardos, hasta muñecas, cocinas infantiles, sets de belleza, figuras de acción, dinosaurios, peluches e instrumentos musicales.

Hasta 35% de descuento en vehículos eléctricos infantiles y triciclos Prinsel, es decir, juegos para incentivar la movilidad de los niños.

30 % de descuento en marcas de juguetería como Toy Logic, Hot Wheels, Nenuco, Disney, Play-Doh, Bratz, entre otras. Incluye muñecas, peluches, carros, robots, sets de arte y belleza, plastilinas, playsets, juegos de mesa y artículos recreativos para distintas edades.

Hasta 30 % de descuento en juegos de mesa y accesorios deportivos para niños más grandes, con marcas como Ronda y Qmax, que incluyen patines, balones, rompecabezas y similares. Nicolás Tobón CEO de Makro, manifestó que durante toda la temporada de fin de año habrá actividades especiales.