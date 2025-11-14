Suscribirse

Estos son los encantos del pueblo que tiene el puente metálico más viejo de Colombia, destino para visitar a 4 horas de Bogotá

Este destino se caracteriza por su estilo colonial.

Redacción Turismo
14 de noviembre de 2025, 6:40 p. m.
Honda, Tolima
Este municipio es reconocido por ser uno de los pueblos patrimonio de Colombia. | Foto: Anadolu via Getty Images

En todas las regiones de Colombia hay infinidad de lugares y destinos para conocer, aprender de su historia, disfrutar de sus encantos y aprender en torno a lo que ha sido su desarrollo a lo largo de los años.

Uno de esos destinos se encuentra en el departamento del Tolima, a menos de cuatro horas de Bogotá, y allí los viajeros se encuentran con un tesoro histórico no solo para esta zona del territorio nacional, sino también para el país y para Suramérica. Una obra de ingeniería que habla de la historia y que es considerado un símbolo de excelencia.

Contexto: El colorido pueblo tolimense elegido por la ONU Turismo como uno de los mejores destinos del mundo en 2025

Se trata de Honda, en donde se aprecia esta obra de infraestructura ubicada al oriente en el barrio Pueblo Nuevo, a 200 metros de la zona colonial. La Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, indica que este ícono no solo de este municipio tolimense, sino del país, fue elevado a la categoría de Monumento Nacional en 1994 y hoy es Bien de Interés Cultural (BIC). Fue el primer puente de estructura metálica que se construyó en América del Sur y, por su puesto, en Colombia.

Honda, Tolima
Este es el histórico Puente Navarro en Honda, Tolima. | Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima/API

Estilo colonial

De acuerdo con información del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), este destino es considerado una joya colonial, que seduce con su historia, su arquitectura y la imponencia del río Magdalena, el gran afluente que ha sido testigo del paso del tiempo, pero también del crecimiento y desarrollo de esta población.

En su centro histórico es posible visitar la Casa Museo López Pumarejo, el Parque de las Américas, el Museo del río Magdalena, el Templo de Nuestra Señora del Carmen y la Calle de las Trampas, según el portal Pueblos Patrimonio.

Contexto: El municipio tolimense que en el pasado se llamó Miraflores, un destino ideal para el turismo de aventura a una hora de Ibagué

Otros encantos

Sin embargo, es importante saber que Honda no es solo historia, también es un destino para los amantes de la naturaleza y la aventura. Los turistas que llegan a este caluroso destino, que maneja una temperatura que oscila entre los 24 y 34 grados centígrados, tienen la posibilidad de recorrer senderos que conducen a miradores, cascadas escondidas entre la vegetación y rutas ideales para conectar con la flora y la fauna del lugar.

Los dos municipios del Tolima que se destacan entre los 20 mejores destinos turísticos preferidos por los colombianos
Calle de Las Trampas, uno de los sitios imperdibles en Honda. | Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima

Un plan imperdible en este pueblo tolimense es apreciar el atardecer dorado sobre el río Magdalena, mientras la brisa de la noche reemplaza el calor del día y las luces de la ciudad comienzan a reflejarse en el agua. Sin duda, un espectáculo para no perderse.

En cuanto a la oferta gastronómica, este es un destino para deleitarse con un delicioso viudo de pescado, un sancocho de pescado, un tamal tolimense, un sancocho de gallina, una porción de lechona o el tradicional raspado, según información de la Gobernación del Tolima.

Honda, Tolima

