CLIMA EN COLOMBIA
Ideam alerta sobre el clima en Colombia durante este puente del 15 al 17 de noviembre
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales dio a conocer cómo se comportará el clima en el territorio nacional durante este festivo.
Viernes 14 de noviembre
Finalizando el día de hoy, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en la mayor parte del país, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después del mediodía en sectores de Cesar, Magdalena, centro y sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá, occidente de Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas.
Se prevén posibles lloviznas en zonas del sur de La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Casanare. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan posibles lluvias a diferentes horas del día, especialmente al sur del área marítima.
Sábado 15 de noviembre
En el territorio nacional, se espera nubosidad abundante con posibles precipitaciones entre moderadas y fuertes en sectores del centro y sur de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, sur de Casanare, Meta, occidente de Vichada, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.
Se prevén lloviznas en el sur de La Guajira y el occidente de Arauca. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque se observa una tendencia al descenso en las lluvias, no se descartan precipitaciones intermitentes durante la jornada.
Domingo 16 de noviembre
Se espera una disminución en la intensidad de las lluvias hacia el suroccidente del país, mientras que hacia el norte se prevé un aumento significativo. Las zonas con mayores precipitaciones serían el sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, centro y sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Caquetá, Guaviare y Vaupés.
Se prevé probabilidad de lloviznas en sectores de Huila, Putumayo y Amazonas. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina continúa la tendencia a la disminución de lluvias.
Lunes 17 de noviembre
Se mantendrán las condiciones nubladas en amplios sectores del país, con presencia de lluvias. Las precipitaciones más fuertes se esperarían en zonas de Cesar, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, occidente de Antioquia, oriente y sur de Santander, Norte de Santander, norte y occidente de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, centro de Huila, centro y sur de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Casanare, oriente de Arauca, Vichada, Vaupés, Guainía, oriente de Amazonas y occidente de Caquetá y Putumayo.
Para San Andrés y Providencia se prevé cielo seminublado, con predominio de tiempo seco en las islas y chubascos de corta duración en alta mar.