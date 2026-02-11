Nación

Encuentran partes para fusil en el Aeropuerto El Dorado: Dian hizo el hallazgo en un paquete para gimnasio y en un equipaje

La entidad confirmó que los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
11 de febrero de 2026, 9:54 a. m.
Todo el hallazgo se hizo en la terminal aérea de la capital del país.
Todo el hallazgo se hizo en la terminal aérea de la capital del país. Foto: Foto 1: Invest in Bogotá / Foto 2: Getty Images

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que en las últimas horas interceptó cargamentos ilegales de partes de armas de fuego, que pretendían ser ingresadas por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, todo se dio en medio del desarrollo de las labores de control y fiscalización que se realizan todos los días en las terminales aéreas.

Dian
Las autoridades están en alerta por los objetos encontrados. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El primer hallazgo se produjo durante acciones de perfilamiento y control desarrolladas por algunos funcionarios durante la inspección de un paquete proveniente de Pompano Beach, Florida, Estados Unidos.

Dian anuncia nueva subasta de joyas, oro, vehículos y maquinaria: siga los pasos para acceder

Según la Dian, el contenido en un principio fue declarado como un equipo de gimnasio. Sin embargo, tras levantar sospechas y revisarlo más a fondo, fueron descubiertas 26 correderas para fusil ocultas.

Medellín

Nuevas jornadas de inscripción para Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín desde el 11 de febrero: nuevos puntos de atención

Cali

Tenga en cuenta: estas son las seis rutas del MÍO que retoman sus recorridos habituales; conozca los detalles

Nación

El pronóstico del clima para hoy miércoles 11 de febrero, según el Ideam: en Bogotá se prevén lluvias en estas zonas

Bogotá

Policía entró a una casa de Bogotá y se llevó tremenda sorpresa por lo que encontró: una persona les avisó

Medellín

Medellín quiere a sus adultos mayores en la era digital: Ruta N lanza programa de formación desde los 45 años

Nación

Albergue de animales en Montería, el ingenio en medio de la tragedia: así funciona uno de los más grandes

Nación

Alcalde de Morales, Cauca, fue secuestrado por hombres armados en la vía Panamericana: Ejército lo liberó horas después

Nación

Temblor de 4,8 de magnitud sacudió a Colombia durante la madrugada de este miércoles, 11 de febrero: se sintió en Bogotá

Bogotá

Alerta viajeros: protesta de trabajadores de Migración Colombia genera demoras en el Aeropuerto El Dorado

Empresas

Avión de Latam tuvo que aterrizar con prioridad en El Dorado tras humo y olor a quemado en la cabina: esto dijo la aerolínea

Este fue el primer hallazgo que encendió las alarmas de las autoridades, pero no sería el único.

Las partes del fusil fueron entregadas a las autoridades competentes.
Las partes del fusil fueron entregadas a las autoridades competentes. Foto: Getty Images

En una segunda acción de control, funcionarios de la mencionada entidad detectaron irregularidades en el equipaje de un pasajero estadounidense procedente de Orlando, Florida.

Tras las sospechas, decidieron revisar detalladamente el equipaje y allí encontraron otras 26 partes y correderas para fusil, por lo que el pasajero fue detenido de inmediato.

Dian realizó nuevo operativo: aprehendió mercancías de contrabando por más de $13.600 millones; artículos de tecnología y textiles

“Siguiendo los protocolos establecidos, todo el material aprehendido fue puesto a disposición de la Policía Judicial para que se adelanten las investigaciones y procesos de judicialización correspondientes“, indicó en el comunicado.

Por último, la Dian enfatizó que con este tipo de acciones se ratifica el compromiso que tiene la entidad con la seguridad nacional y con la lucha permanente contra el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas en los puntos de control fronterizos, protegiendo así la integridad de los colombianos.

Por el momento, no se ha confirmado el objetivo que tenías con estas partes de armas de fuego y cuál era su destino final, por lo que las autoridades ya trabajan en las respectivas investigaciones para esclarecer todo en su totalidad.

Más de Nación

subsidio mejoramiento de vivienda en Cali

Nuevas jornadas de inscripción para Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín desde el 11 de febrero: nuevos puntos de atención

Patio taller del MIO empresa GIT en Bochalema

Tenga en cuenta: estas son las seis rutas del MÍO que retoman sus recorridos habituales; conozca los detalles

(Foto por Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images)

El pronóstico del clima para hoy miércoles 11 de febrero, según el Ideam: en Bogotá se prevén lluvias en estas zonas

Esto fue lo que halló la Policía al interior de la residencia.

Policía entró a una casa de Bogotá y se llevó tremenda sorpresa por lo que encontró: una persona les avisó

El programa de Ruta N busca fortalecer las competencias digitales de personas entre los 45 y 75 años en la ciudad.

Medellín quiere a sus adultos mayores en la era digital: Ruta N lanza programa de formación desde los 45 años

Animales que permanecen en los albergues.

Albergue de animales en Montería, el ingenio en medio de la tragedia: así funciona uno de los más grandes

Imágenes de la liberación de Óscar Guachetá, alcalde del municipio de Morales, en Cauca.

Alcalde de Morales, Cauca, fue secuestrado por hombres armados en la vía Panamericana: Ejército lo liberó horas después

Sismo temblor sismografo Colombia

Temblor de 4,8 de magnitud sacudió a Colombia durante la madrugada de este miércoles, 11 de febrero: se sintió en Bogotá

Albergues temporales en Montería.

Así es una noche en un albergue en Montería: cuando sobrevivir se vuelve rutina en el caos

Familias afectadas piden ayudas a las autoridades.

SEMANA llegó al centro de las inundaciones en Córdoba y estos son los rostros de una tragedia invernal: “Lo perdimos todo”

Noticias Destacadas