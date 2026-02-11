Encuentran partes para fusil en el Aeropuerto El Dorado: Dian hizo el hallazgo en un paquete para gimnasio y en un equipaje

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que en las últimas horas interceptó cargamentos ilegales de partes de armas de fuego, que pretendían ser ingresadas por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, todo se dio en medio del desarrollo de las labores de control y fiscalización que se realizan todos los días en las terminales aéreas.

Las autoridades están en alerta por los objetos encontrados. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El primer hallazgo se produjo durante acciones de perfilamiento y control desarrolladas por algunos funcionarios durante la inspección de un paquete proveniente de Pompano Beach, Florida, Estados Unidos.

Según la Dian, el contenido en un principio fue declarado como un equipo de gimnasio. Sin embargo, tras levantar sospechas y revisarlo más a fondo, fueron descubiertas 26 correderas para fusil ocultas.

Este fue el primer hallazgo que encendió las alarmas de las autoridades, pero no sería el único.

Las partes del fusil fueron entregadas a las autoridades competentes. Foto: Getty Images

En una segunda acción de control, funcionarios de la mencionada entidad detectaron irregularidades en el equipaje de un pasajero estadounidense procedente de Orlando, Florida.

Tras las sospechas, decidieron revisar detalladamente el equipaje y allí encontraron otras 26 partes y correderas para fusil, por lo que el pasajero fue detenido de inmediato.

“Siguiendo los protocolos establecidos, todo el material aprehendido fue puesto a disposición de la Policía Judicial para que se adelanten las investigaciones y procesos de judicialización correspondientes“, indicó en el comunicado.

Por último, la Dian enfatizó que con este tipo de acciones se ratifica el compromiso que tiene la entidad con la seguridad nacional y con la lucha permanente contra el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas en los puntos de control fronterizos, protegiendo así la integridad de los colombianos.

Por el momento, no se ha confirmado el objetivo que tenías con estas partes de armas de fuego y cuál era su destino final, por lo que las autoridades ya trabajan en las respectivas investigaciones para esclarecer todo en su totalidad.