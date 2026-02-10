Economía

Dian anuncia nueva subasta de joyas, oro, vehículos y maquinaria: siga los pasos para acceder

Esto es lo que dijo la entidad sobre la nueva subasta.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 12:47 p. m.
La Dian anunció nueva subasta de joyas.
La Dian anunció nueva subasta de joyas. Foto: Web de El Martillo. Plataforma de subastas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) es una de las entidades más importantes del Estado colombiano y que, además de recaudar los tributos y encargarse de la vigilancia de los mismos, también se encarga de realizar subastas de artículos que han sido incautados en sus labores.

Recientemente, la entidad anunció una nueva subasta pública, en coordinación con el Banco Popular y su plataforma El Martillo. Dicha subasta se dará con joyas, relojes, lingotes de oro, materiales y piedras preciosas, así como vehículos, motocicletas y maquinaria industrial, entre otros. Se hará además de manera virtual.

Los interesados deben registrarse en la plataforma de El Martillo.
Los interesados deben registrarse en la plataforma de El Martillo. Foto: Captura de pantalla

Este proceso se llevará a cabo desde las 8:00 a. m. del 11 de febrero hasta las 2:30 p. m. del 13 de febrero de 2026.

“Esta subasta incluye una variedad de bienes que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación, como resultado de las acciones de control y fiscalización adelantadas por la Dian en diferentes regiones del país”, precisó la entidad.

El Sisbén cambia en 2026: así funcionará la nueva clasificación para entregar subsidios en Colombia

¿Cómo participar de la subasta?

Lo primero que debe hacer si usted desea participar en este proceso es registrarse previamente en la página web de El Martillo del Banco Popular.

La Dian subastará carros y motos
La Dian subastará varios activos. Foto: Montaje: Getty / Bani Gabriel Ortega/ Getty

Allí podrá consultar el catálogo completo, revisar la descripción detallada de cada artículo y conocer las condiciones de participación, con el fin de identificar los bienes de su interés.

Además, el día de la subasta, dentro de los horarios establecidos, podrá hacer su oferta.

“La Dian invita a consultar únicamente los canales oficiales y a desconfiar de publicaciones o mensajes en redes sociales que ofrezcan cupos, intermediación o ‘accesos directos’ a la subasta. La participación debe realizarse exclusivamente por los medios dispuestos para el evento y no a través de perfiles o enlaces no oficiales”, comentó la entidad.

Esto es lo que debe saber del nuevo proceso.
Esto es lo que debe saber del nuevo proceso. Foto: Bani Gabriel Ortega

También piden que no se entreguen datos personales ni que realicen consignaciones o pagos por fuera de los canales establecidos para la subasta.

Noticias Destacadas