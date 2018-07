Encuesta Invamer: Ventaja del 20% de Duque frente a Petro, a una semana de las elecciones

Si este domingo fuera la segunda vuelta de las elecciones, Iván Duque sería elegido presidente de Colombia. Le ganaría a Gustavo Petro con una ventaja (redondeada) del 20%, y conquistaría la banda presidencial con el respaldo de más de la mitad de los electores. Por lo menos, esa es la intención de voto con la que llega el candidato del expresidente Álvaro Uribe al esprint definitivo, o embalaje final de la campaña hacia la Casa de Nariño, según los resultados de la encuesta Invamer para Blu Radio, Noticias Caracol y SEMANA.

La muestra se adelantó entre el 2 y el 5 de junio, una semana después de las elecciones del 27 de mayo. En total se adelantaron 1200 entrevistas presenciales en Bogotá y 56 municipios de 23 departamentos del país, incluidas sus respectivas capitales.

A la pregunta, ¿por cuál de los candidatos a la Presidencia que aparecen en este tarjetón votará usted en la segunda vuelta el próximo domingo 17 de junio? Los consultados respondieron de la siguiente manera.

Iván Duque: 57.2%

Gustavo Petro: 37.3%

Voto en blanco: 5.5%

Los resultados obtenidos a una semana de las elecciones confirmarían la tendencia que se ha venido marcando desde el mes de marzo, después de las consultas y las elecciones parlamentarias: Duque se impondría a Gustavo Petro en una eventual segunda vuelta. Ahora, ante el escenario real, el candidato del Centro Democrático aumentaría en 3.7% su ventaja frente al de la Colombia Humana.

Desde que Duque le ganó a Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez la candidatura de la derecha, con 4.044.509 votos, la encuesta Invamer señaló que una segunda vuelta frente a Petro, que también se midió en marzo y con 2.853.731 votos le ganó la consulta a Carlos Caicedo, la intención de voto se ha movido de la siguiente manera:

Marzo 2018:

Duque: 60.2%

Petro: 36.6%





Abril 2018:

Duque: 55.5%

Petro: 42.5%



Mayo 2018:

Duque: 53.5%

Petro: 43.4%

Con respecto a la medición que antecedió a las elecciones del 27 de mayo, Petro, que pasó a la segunda vuelta con 4.851.254 votos (25.08 %) pierde 6.1% en el enfrentamiento directo con Duque.

La cifra revela que el candidato del Centro Democrático, además de haber cruzado el puerto de montaña de la primera vuelta en primer lugar, con 7.569.693 votos (39.14 %), recibió un impulso en las urnas, pues como si se tratara de las bonificaciones en el ciclismo, sumó puntos a la intención de voto a su favor.

De la intención de voto consultada por la encuesta Invamer, y revelados a una semana de la ronda definitiva, se desprenden otros datos muy particulares.

Por ejemplo, Duque le propinaría una goleada a Petro en la costa Caribe, donde el exalcalde de Bogotá había triunfado en las urnas. En la medición el candidato del uribismo tiene el 62.8% de intención de voto, el de izquierda 36.5%. En contraste, Petro se impondría en Bogotá con el 54.3% de intención de voto frente al 38.3% de Duque.

Otro dato significativo está relacionado con el posible aumento de participación en las urnas. A la pregunta, “¿Cuál es la probabilidad de que usted vote en la segunda vuelta de las elecciones para Presidente de la República el próximo Domingo 17 de junio?”, las respuestas de las 1200 personas consultadas arrojaron los siguientes resultados:

Definitivamente sí votará: 62.3%

Probablemente sí votará: 11.2%

No sabe si votará o no: 9.9%

Probablemente no votará: 4.1%

Definitivamente no votará: 12.2%

Si estos datos pudieran contrastarse con los del 27 de mayo en las urnas, cuando se superó el récord de participación en presidenciales (53.38% según el preconteo de la Registraduría), en la segunda vuelta se incrementaría la votación. Eso a pesar de que tras la primera vuelta, un 33 %, los que votaron por opciones distintas a los candidatos de los extremos, Sergio Fajardo, Germán Vargas y Humberto de la Calle, parecieron quedar en el peor de los mundos al tener que elegir entre Duque o Petro, por lo que la reacción natural podría ser la abstención o el voto en blanco, dos fórmulas frente a uno de los debates más polarizados que se recuerden.

Sin embargo, la encuesta Invamer demuestra que esta tercera opción, la del voto en blanco, que no tiene alcances en la segunda vuelta, y que ha sido convocada por Fajardo, De la Calle, Jorge Robledo, además de otras personalidades, parece no cautivar.

Se podría decir, entonces, que los que votaron por Fajardo se la jugarían entre Petro o Duque. Y si el exalcalde de Medellín se impuso en Bogotá en la primera vuelta, la intención de voto favorable al proyecto de la Colombia Humana en la capital, reflejaría que el exalcalde de Bogotá conquistaría parte del botín electoral del que fuera candidato de la Coalición Colombia. Entre la primera vuelta y esta encuesta, las mayorías del Polo Democrático y Alianza Verde anunciaron su apoyo al candidato a la fórmula Petro - Angela María Robledo.

Otro de los datos significativos tienen que ver con la imagen favorable de los candidatos. Cuando la campaña hacia la segunda vuelta ha aflorado los sentimientos antiuribistas y antipetristas, Duque obtuvo una imagen favorable del 60% (desfavorable del 29%), la imagen favorable de Petro se ubicó en el 40% (desfavorable del 49%).

Así llegan a la jornada definitiva los dos finalistas. En la última semana de campaña se espera uno o dos debates en televisión, con la incógnita de si serán suficientes para romper la tendencia de las encuestas, muy acertadas en la primera vuelta. Petro, en la antesala del último kilómetro, presionó a Duque para comparecer a debates, en los que se da por descontado que Petro pondrá toda la carne en el asador, y como lo retratan algunas caricaturas, intentará darle un golpe al joven candidato de Álvaro Uribe.

La ventaja del 20% de Duque Sobre Petro se advierte suficiente cuando la línea de meta ya se ve en el horizonte, pero las urnas tendrán la última palabra. ¿Habrá remontada? Una semana para las elecciones parecen poco terreno. En política, sin embargo, nada se puede dar por escrito.

