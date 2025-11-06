Cayó presunto abusador en serie de Funza. En menos de un mes habría atacado a tres mujeres

Jonatan Ruiz Morelo, de 28 años, se convirtió en un presunto abusador en serie. Un peligro para las mujeres del municipio de Funza, Cundinamarca. La Fiscalía adelantó la investigación luego de tres casos seguidos, en menos de un mes.

El resultado de la investigación dejó a Morelo como el señalado responsable de los abusos. Lo identificaron las víctimas y los investigadores lo detuvieron en las últimas horas. Un fiscal de la seccional de Cundinamarca le imputó cargos por acceso carnal abusivo.

El primer caso, se registró la madrugada del pasado 18 de agosto frente al hospital de Funza. | Foto: Suministrada

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jonatan Ruiz Morelo de 28 años, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de tres mujeres en Funza (Cundinamarca)”, dijo la Fiscalía.

En el curso de la investigación y gracias a las declaraciones de las víctimas, se logró establecer el modus operandi de este presunto abusador en serie. Las mujeres revelaron que Morelo se escondía en zonas oscuras y cuando la víctima se acercaba sacaba un cuchillo y las obligaba a desplazarse a sitios donde cometía los abusos.

“La investigación adelantada por un fiscal del Centro de Atención Integral de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca, estableció que este hombre, al parecer, abordaba a las víctimas en lugares solitarios y oscuros, las intimidaba con un arma cortopunzante y las sometía en contra de su voluntad”, explicó el ente acusador.

Tres casos quedaron en el expediente de la Fiscalía. El primero ocurrió en la madrugada del 18 de agosto de 2025, frente al hospital de Funza. Allí, el presunto agresor sexual abusó de una joven de 24 años.

Jonatan Ruiz Morelo, de 28 años, fue capturado por presuntos abusos a mujeres. | Foto: Fiscalía