Tren de la Sabana embistió una camioneta dejó a una persona herida

En las horas de la mañana del jueves 6 de noviembre de 2025, se presentó un accidente en el que estuvo involucrado el Tren de la Sabana.

Las primeras informaciones señalan que el tren embistió a una camioneta particular en la que se transportaba una persona que resultó herida por el accidente.

El suceso se presentó en la conexión de la Autonorte con la carrera Séptima. Hasta el lugar de los hechos llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Chía y de la Policía Nacional.

Las primeras valoraciones por parte de los cuerpos de emergencia destacan que la persona que se transportaba en el automotor no requirió atención médica adicional por parte del personal de salud de la zona.

Tras realizar las primeras indagaciones, los cuerpos de emergencia centraron sus operaciones en el control de los daños que se presentaron sobre la vía férrea y en despejarla con el objetivo de que el Tren de la Sabana pudiera retomar sus operaciones rutinarias. Como parte de las labores de rescate e investigación, se presentó una fuerte congestión vial, lo que requirió la presencia de personal de movilidad para gestionar la emergencia.

Actualmente, la zona no presenta mayores contratiempos y las personas que utilizan el corredor vial han podido llegar a sus destinos sin mayores dificultades.

Recomendaciones de las autoridades

En los últimos años, los accidentes entre el Tren de la Sabana y vehículos particulares han causado diversos contratiempos para la movilidad de la región. Frente a esto, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para las personas que deben cruzar por las zonas donde el medio de transporte masivo realiza sus operaciones:

No obstaculizar las zonas por donde circula el Tren de la Sabana.

Hacer caso a las señales de advertencia y al personal que se encuentra en el lugar.

Reportar cualquier objeto extraño o la presencia de personas no autorizadas en las vías del tren.

No estacionar en los cruces de las vías del tren.

Los cuerpos de emergencia hicieron presencia en el lugar del accidente. | Foto: Bomberos cundinamarca

Frente a cualquier emergencia, las personas pueden comunicarse con las autoridades a través de la línea 123. Es importante destacar que los horarios de operación del Tren de la Sabana son de conocimiento público, lo que permite identificar los momentos en los que se encuentra en funcionamiento.