Entrenador de fútbol infantil en Antioquia podría ser extraditado por contenido para adultos. Esta es la historia

Luis Fernando Palacio Sinisterra tiene 37 años de edad y se presentaba como entrenador de fútbol para niños en el departamento de Antioquia. Una denuncia se convirtió en una investigación formal que meses después dejó en evidencia una red de pornografía infantil, que arrancaba en Colombia y se completaba en los Estados Unidos.

La Fiscalía investigó y encontró que al menos cinco niños fueron víctimas del supuesto entrenador de fútbol. Los niños eran obligados a grabar videos que luego, según la investigación, el profesor manipulaba y cargaba en plataformas virtuales para descargar en Estados Unidos.

“Acciones investigativas permitieron detectar el actuar ilegal de Luis Fernando Palacio Sinisterra, quien habría producido, recopilado, almacenado y transmitido archivos en video y fotos de menores de edad en actividades de tipo sexual”, dijo la Fiscalía luego de las audiencias preliminares en contra del entrenador.

Los elementos de prueba que recaudó la Fiscalía a lo largo de la investigación permitieron determinar que el entrenador de fútbol infantil compartió al menos 60 videos con contenido explícito de los menores que harían parte del club donde se desempeñaba como profesor. La investigación contó con el apoyo de agencias norteamericanas.

“La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), identificó que el presunto agresor compartió mediante plataformas virtuales cerca de 60 archivos con contenido explícito de, al menos, cinco víctimas, entre los 13 y 16 años”, señaló el ente acusador.

No hay duda para los investigadores y los familiares de las víctimas que el entrenador de fútbol aprovechó su posición frente a los niños para incitarlos a grabar contenido que dejaba en plataformas virtuales; lograba ganarse la confianza de los menores y así utilizarlos en el plan criminal que fue puesto al descubierto por las autoridades.

“El material probatorio da cuenta de que los hechos se habrían registrado entre diciembre del 2024 y de julio del 2025 en Medellín (Antioquia). Palacio Sinisterra, de 37 años, se habría valido de su posición como entrenador de fútbol para acercarse a una de las víctimas, ganarse su confianza e instrumentalizarla”, advirtió la Fiscalía.

Entrenador de fútbol capturado por las autoridades en Antioquia. Foto: Fiscalía.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Medellín (Antioquia) le imputó el delito de pornografía con menor de 18 años y un juez lo envió a la cárcel, con la posibilidad de su extradición, ya que parte de su supuesta actividad criminal se completó en los Estados Unidos.