Nación

Entrenador de fútbol infantil en Antioquia podría ser extraditado por contenido para adultos. Esta es la historia

La Fiscalía lo capturó y un juez ordenó enviarlo a la cárcel por cinco casos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 8:49 p. m.
Luis Fernando Palacio Sinisterra, tiene 37 años de edad y se presentaba como entrenador de fútbol.
Luis Fernando Palacio Sinisterra, tiene 37 años de edad y se presentaba como entrenador de fútbol. Foto: Fiscalía

Luis Fernando Palacio Sinisterra tiene 37 años de edad y se presentaba como entrenador de fútbol para niños en el departamento de Antioquia. Una denuncia se convirtió en una investigación formal que meses después dejó en evidencia una red de pornografía infantil, que arrancaba en Colombia y se completaba en los Estados Unidos.

La Fiscalía investigó y encontró que al menos cinco niños fueron víctimas del supuesto entrenador de fútbol. Los niños eran obligados a grabar videos que luego, según la investigación, el profesor manipulaba y cargaba en plataformas virtuales para descargar en Estados Unidos.

“Acciones investigativas permitieron detectar el actuar ilegal de Luis Fernando Palacio Sinisterra, quien habría producido, recopilado, almacenado y transmitido archivos en video y fotos de menores de edad en actividades de tipo sexual”, dijo la Fiscalía luego de las audiencias preliminares en contra del entrenador.

Los elementos de prueba que recaudó la Fiscalía a lo largo de la investigación permitieron determinar que el entrenador de fútbol infantil compartió al menos 60 videos con contenido explícito de los menores que harían parte del club donde se desempeñaba como profesor. La investigación contó con el apoyo de agencias norteamericanas.

Nación

Imputarán cargos a un fiscal que habría buscado testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Cartagena

William Dau se despacha contra la Procuraduría tras ser sancionado por irregularidades en millonario contrato para la cárcel de Turbaco

Nación

MinDefensa respondió tras arancel del 30 % de Ecuador a Colombia: “La cooperación entre Colombia y Ecuador permite resultados”

Nación

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas

Nación

Este es el resultado del dictamen de toxicología de las menores que fueron envenenadas con talio en frambuesas en el caso de Zulma Guzmán

Bogotá

Macabro hallazgo de “decenas” de cráneos de animales debajo de un puente en la localidad de Puente Aranda

Nación

Caso Valeria Afanador: solicitarán imputación de cargos contra la rectora y dos profesores del colegio

Bucaramanga

Así engañaban a menores de edad para ofrecer servicios sexuales por $100.000 en Santander

Medellín

Cae red de pornografía en Medellín y Francia: transmitían material de abuso sexual de sus propios hijos

Mundo

Arrestan a 79 sospechosos con alarmantes cantidades de pornografía infantil en el mayor operativo mundial contra el abuso a menores

“La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), identificó que el presunto agresor compartió mediante plataformas virtuales cerca de 60 archivos con contenido explícito de, al menos, cinco víctimas, entre los 13 y 16 años”, señaló el ente acusador.

Más de 20 denuncias por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía de Bogotá. Las víctimas son menores de edad

No hay duda para los investigadores y los familiares de las víctimas que el entrenador de fútbol aprovechó su posición frente a los niños para incitarlos a grabar contenido que dejaba en plataformas virtuales; lograba ganarse la confianza de los menores y así utilizarlos en el plan criminal que fue puesto al descubierto por las autoridades.

“El material probatorio da cuenta de que los hechos se habrían registrado entre diciembre del 2024 y de julio del 2025 en Medellín (Antioquia). Palacio Sinisterra, de 37 años, se habría valido de su posición como entrenador de fútbol para acercarse a una de las víctimas, ganarse su confianza e instrumentalizarla”, advirtió la Fiscalía.

Entrenador de fútbol capturado por las autoridades en Antioquia.
Entrenador de fútbol capturado por las autoridades en Antioquia. Foto: Fiscalía.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Medellín (Antioquia) le imputó el delito de pornografía con menor de 18 años y un juez lo envió a la cárcel, con la posibilidad de su extradición, ya que parte de su supuesta actividad criminal se completó en los Estados Unidos.

Más de Nación

Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez

Imputarán cargos a un fiscal que habría buscado testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

William Dau

William Dau se despacha contra la Procuraduría tras ser sancionado por irregularidades en millonario contrato para la cárcel de Turbaco

Mindefensa señaló que una operación evitó la distribución de más de 371.000 dosis de marihuana

MinDefensa respondió tras arancel del 30 % de Ecuador a Colombia: “La cooperación entre Colombia y Ecuador permite resultados”

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.

Este es el resultado del dictamen de toxicología de las menores que fueron envenenadas con talio en frambuesas en el caso de Zulma Guzmán

Puente de la calle 6 en Bogotá

Macabro hallazgo de “decenas” de cráneos de animales debajo de un puente en la localidad de Puente Aranda

Luis Fernando Palacio Sinisterra, tiene 37 años de edad y se presentaba como entrenador de fútbol

Entrenador de fútbol infantil en Antioquia podría ser extraditado por contenido para adultos. Esta es la historia

Valeria Afanador y su papá, Manuel Afanador.

Caso Valeria Afanador: solicitarán imputación de cargos contra la rectora y dos profesores del colegio

No

Estos son los dos magistrados que se disputan la presidencia de la Corte Suprema de Justicia

Las víctimas serían integrantes de organizaciones criminales que disputan el control del tráfico de estupefacientes en la región.

Fiscalía investiga asesinato de tres menores en masacre de las disidencias de las Farc en Guaviare

Noticias Destacadas