Carlos Homes Trujillo: Son hechos absolutamente repudiables de individuos que, aunque vestían el uniforme, obviamente no representan la ética ni los valores institucionales de la Fuerza Pública colombiana. Quien infringe la Constitución, la ley y los derechos humanos es un criminal, nunca un militar o un policía.

Claro que esto nos produce mucho dolor, demasiado, y por eso he expresado mi repudio ante los hechos y mi solidaridad con las víctimas y con sus familias. Esto va en contra de toda la formación que se da a nuestros militares y policías desde que ingresan a la fuerza. De todas las políticas y protocolos que tenemos vigentes, desde hace varios años, sobre prevención de la violencia sexual, de formación en derechos humanos. Por eso no hay ni siquiera un asomo de justificación a que estos delitos sean cometidos por integrantes de la Fuerza Pública.

Es completamente inaceptable y en ese sentido se han tomado decisiones administrativas internas, porque el mensaje es que no vamos a aceptar ningún tipo de comportamiento que atente o amenace los derechos de otra persona.

Por eso también me parece sumamente preocupante que se busque estigmatizar a la Fuerza Pública. He escuchado de soldados que están en la calle, cumpliendo su misionalidad, a los cuales les gritan “violadores”. ¡No hay derecho! No puede ser que por las actuaciones de unos pocos, criminales ellos más que uniformados, se satanice a la Fuerza y a los 207 mil integrantes de nuestro Ejército o se insinúe que es una actitud o política institucional.