Esta es la estructura de las disidencias de las Farc que habría asesinado a dos policías en Caquetá

Gabriel Salazar López

7 de enero de 2026, 3:22 p. m.
Policías asesinados durante ataque en Caquetá por parte de las disidencias de las Farc. Foto: Foto 1: Policía Nacional / Foto 2: API

El vil asesinato de los uniformados de la Policía Nacional en Cartagena del Chairá, en el Caquetá, identificados como el subintendente Luis Alfonso Flórez Flerez y el patrullero Rusbel Alfredo Lesmes Moreno, sigue generando indignación. Este miércoles, 7 de enero, SEMANA conoció los cabecillas que estarían detrás de las órdenes de este doble asesinato.

De acuerdo con la inteligencia del Ejército y la Policía Nacional, la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc serían los directos responsables de este asesinato de los uniformados. En un documento reservado y que obtuvo esta revista señalan que esta estructura ilegal estaría bajo el liderazgo de Juan Agudelo Salazar, alias Cotiz o Urias, quien es el cabecilla principal.

Y es que bajo sus órdenes estarían varias comisiones armadas de las disidencias de las Farc dedicadas a atacar a la Fuerza Pública, disputa por rutas del narcotráfico y manejo de finanzas irregulares.

Ofrecen 20O millones de pesos de recompensa por los responsables de este doble crimen.

Asimismo, el informe precisa que hay dos comisiones: la Miller Perdomo y la Diómedes Galvis, quienes reciben órdenes directas de alias Cotiz. En la primera comisión mencionada el cabecilla es Wilber Andrés Lugo Olaya, alias Darwin Núñez, mientras que la segunda estaría al mando de Dairo Parra Morales, alias Sebastián o Champollo.

La inteligencia militar conoce que alias Cotiz tiene un esquema de manejo de masas con el que instrumentaliza a las comunidades para poder frenar las operaciones del Ejército Nacional en contra de sus rentas criminales.

Asimismo, tienen un fuerte componente financiero que es dirigido por hombres específicos de su confianza, que son los que hacen los recaudos de las cuotas extorsivas y las ganancias de las drogas que comercializan.

Fuentes militares de inteligencia le dijeron a SEMANA que esta estructura lo que busca es tener el control absoluto en el departamento del Caquetá donde se enfrentan con las disidencias de la Segunda Marquetalia.

“Para mostrar su poderío en el territorio fue que asesinaron a los dos integrantes de la Policía Nacional que fueron atacados a traición. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad”, precisó un agente que le sigue el rastro a los integrantes de estas estructuras ilegales.

Las disidencias de las Farc ejecutan sus crímenes en zona rural de Jamundí a través del sangriento frente Jaime Martínez, que delinque en todo el suroccidente.
Las disidencias de las Farc ejecutan sus crímenes en varias regiones de Colombia. Foto: adobe stock/ AFP

Asimismo, precisó que con este doble asesinato, la comunidad entró en temor porque una vez más este grupo armado le demostró tienen el poder por encima del Estado.

“La Rodrigo Cadete lo que quiere es seguir sembrando el miedo y poder frente a las poblaciones para evitar que colaboren con las autoridades de Policía y del Ejército Nacional”, señaló.

