Este es el polémico Germán Ávila, exmilitante del M-19 y cuestionado por Fenavip; será nuevo minHacienda en Gobierno Petro

Ha ocupado múltiples cargos, pero no se puede dejar de mencionar su paso por Fenavip , que no fue corto (30 años) y donde tuvo serios cuestionamientos provenientes de denuncias por irregularidades que hizo Gina Parody, quien fue candidata a la Alcaldía de Bogotá.

Según los registros de entonces, Ávila —quien además era el secretario del partido político Polo Democrático, al que también perteneció Petro— le reclamó al hoy presidente —quien, para la época, era candidato a la Alcaldía de Bogotá— por haberse quedado callado frente a las acusaciones en su contra y no salir a defenderlo. En los registros históricos se recuerda la carta enviada por Ávila al hoy mandatario de los colombianos, en la que le decía: “Si para ganar hay que sacrificar los principios, los valores y las dignidades, no vale la pena ganar”.

Visiblemente molesto se le leyó a Ávila en la carta que le envió en su momento a Petro. “Su silencio y su torpe evasión de la acusación muestran que, ante el debate político y el objetivo de lograr un resultado electoral, usted no tiene dificultades en sacrificar a los compañeros que conoce, no importa la magnitud de la calumnia, no importa la magnitud de la infamia", decía la misiva.