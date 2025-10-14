Suscribirse

Nación

Exsenador Carlos Barriga, condenado a 10 años de cárcel por vínculos con paramilitares

La Corte Suprema de Justicia lo condenó en primera instancia por un hecho que tiene relación en Norte de Santander.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 9:54 p. m.
El exsenador Carlos Emiro Barriga fue acusado de usar su finca La Isla para el entrenamiento de paramilitares.
El exsenador Carlos Emiro Barriga fue acusado de usar su finca La Isla para el entrenamiento de paramilitares. | Foto: NELSON RIOS-COLPRENSA

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al exsenador del partido Conservador, Carlos Barriga, a 10 años de prisión por los vínculos que tuvo con el paramilitarismo en el departamento de Norte de Santander.

La magistrada Blanca Barreto resolvió en su fallo “condenar a Carlos Barriga de condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia, como autor del delito de concierto para delinquir agravado, por las razones expresadas en la parte motiva de esta decisión".

Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.
Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. | Foto: Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

La Corte Suprema calificó como “indiscutible” la gravedad de la conducta ejecutada por el entonces senador Barriga, pues traicionó la confianza depositada por sus votantes y la representación de los habitantes de Norte de Santander.

El fallo también destacó que el excongresista interfirió “en el proceso democrático de elección popular a través de la concurrencia ilegítima de un grupo paramilitar, con lo que antepuso sus intereses personales y los de la organización delincuencial a los fines del Estado Social y Democrático de Derecho y la función pública que le correspondía desempeñar con probidad”.

Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El comportamiento de Barriga Peñaranda también fue calificado como una “burla” a los mecanismos de participación democrática, teniendo en cuenta que los habitantes de ese departamento, no pudieron libremente escoger el proyecto político que, a juicio de los electores podría solucionar sus necesidades.

“No puede perderse de vista que, conforme a la prueba obrante, los habitantes del sector de influencia del Frente Fronteras recibieron instrucciones directas acerca de por quién votar, bajo la intimidación propia que conlleva recibir tal orden proveniente de miembros del grupo paramilitar”, dice la sentencia contra el congresista conservador.

El alto tribunal también destacó que Barriga, siendo senador, “se puso al servicio de una organización paramilitar”, brindándoles un apoyo con La Isla, un predio de su propiedad que sirvió para entrenamiento paramilitar, resguardo y almacenaje de armamento.

Contexto: El expediente dormido del exsenador Carlos Barriga, paramilitares lo señalan pero su caso no avanza

Esta situación, para la Corte Suprema, “lesionó gravemente la seguridad pública, pues no puede olvidarse que en el escalonamiento de la afectación del bien jurídico, la conducta ejecutada por el acusado genera el mayor reproche al consolidar un daño efectivo a los bienes jurídicamente tutelados”.

Barriga fue señalado de actuar con “dolo”, pues no puede entenderse como un ciudadano que conoce del conflicto armado en su región, haya desplegado una conducta junto a paramilitares, por eso la condena en primera instancia también va acompañado de una multa de casi 4.000 salarios mínimos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta es la nueva amenaza comercial que Donald Trump lanzó a China: “Le gusta aprovecharse de las personas”

2. Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, tiene un hijo de 33 años, según lo confirma un fallo judicial

3. Revelan video del ladrón que atacó a tiros a conductor que no se dejó atracar; un pasajero de un bus del MÍO resultó herido

4. Tensión entre el Gobierno Petro y la Comisión Séptima del Senado por la reforma a la salud: “Están mamando gallo”, dijo Armando Benedetti

5. “Me metieron mangueras en la boca y abrían la llave del agua”: la aterradora declaración de las víctimas de tortura que enreda al papá de Greeicy Rendón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SenadocongresoCorte Suprema de Justiciaconservador

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.