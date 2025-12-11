Suscribirse

Fiscal Luz Adriana Camargo ‘premió’ al funcionario que debió informarle del escándalo de alias Calarcá y no lo hizo

Nelson Andrés Escobar se convirtió en director de la Unidad Especial de Investigación (UEI) y por cuatro años.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 7:18 p. m.
Nelson Andrés Escobar se convirtió en director de la Unidad Especial de Investigación (UEI)
Nelson Andrés Escobar se convirtió en director de la Unidad Especial de Investigación (UEI).

“La investigación para nosotros comenzó ayer”, fue la frase de la fiscal Luz Adriana Camargo cuando estalló el escándalo de la infiltración de las disidencias de alias Calarcá en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Lo dijo para advertir al país que no conocía lo que se convirtió en una preocupante revelación.

No es usual que un jefe del ente acusador reconozca que una investigación de semejante relevancia no fuera de su conocimiento, que estuvo 16 meses en la Fiscalía y pasara de agache, sin mayores actuaciones y sin advertir al Gobierno lo que era materia de indagación. Un caso insólito.

Alias Calarcá responde por los militares muertos en Guaviare, habla de Petro, Santos y el 2026

La investigación estaba en poder de una fiscal de la dirección especializada contra las organizaciones criminales, cuya jefatura se desarrolla desde Bogotá. El encargado, hasta hace unos días, de esa dirección, era Nelson Andrés Escobar, y quien se supone tenía que estar enterado del proceso, además de coordinar las actuaciones, que incluían informar a la fiscal Luz Adriana Camargo.

Escobar era el director de Crimen Organizado de la Fiscalía y tampoco, según la versión de la fiscal general, se enteró de lo que estaba en los despachos bajo su coordinación. Algunos funcionarios advierten que semejante error, en otra administración, hubiese cortado la cabeza de los responsables, como mínimo investigaciones disciplinarias.

Contra todo pronóstico, Nelson Andrés Escobar salió invicto del escándalo de alias Calarcá. Era el funcionario responsable de coordinar, definir estrategias y obviamente adelantar reuniones con sus fiscales para enterarse de lo que pasa en la dirección que estaba a su cargo en la Fiscalía.

Contexto: Estas son las cinco líneas de investigación que tiene la Fiscalía por el escándalo de alias Calarcá

No solo salió invicto, sino que fue elegido en un nuevo cargo de mayor relevancia en el ente acusador. La fiscal Camargo lo incluyó en una terna para elegir al director de la Unidad Especial de Investigación y esta semana tomó posesión en esa dirección y por un período de cuatro años.

“Esperamos que en esta nueva etapa la Unidad Especial de Investigación siga consolidándose como un órgano indispensable para evitar la impunidad de los delitos que afectan a los líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes y firmantes de acuerdos de paz”, dijo la fiscal en el evento que dejó a Escobar en el nuevo cargo.

En otras palabras, el funcionario que, según la fiscal Camargo, no se enteró de la información que se convirtió en un escándalo nacional, el mismo que, de acuerdo con fiscales de esa dirección, no tiene comunicación con los investigadores, resultó premiado con un nuevo cargo que lo atornilla a la Fiscalía por cuatro años.

Nelson Andrés Escobar se convirtió en director de la Unidad Especial de Investigación (UEI)
Nelson Andrés Escobar se convirtió en director de la Unidad Especial de Investigación (UEI)

La Unidad Especial de Investigación (UEI) fue creada con la firma del acuerdo de paz con las Farc, con el propósito de disponer de un grupo de fiscales para adelantar las investigaciones relacionadas con crímenes en contra de líderes, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. El director de esa Unidad es elegido por la fiscal general de una terna compartida con la Justicia Especial de Paz (JEP).

El funcionario que nunca se enteró de semejante escándalo de infiltración en el Gobierno, a pesar de tener las pruebas por más de 16 meses, de ser el jefe de la dirección de Crimen Organizado, ahora será el encargado de liderar las investigaciones por crímenes contra los firmantes de paz, en una coyuntura tan delicada como la que vive Colombia, con la más alta cifra de homicidios desde la firma del acuerdo de paz.

