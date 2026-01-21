Nación

Fiscalía investiga asesinato de tres menores en masacre de las disidencias de las Farc en Guaviare

El ente acusador espera el dictamen de Medicina Legal para completar los actos de investigación.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 7:29 p. m.
Las víctimas serían integrantes de organizaciones criminales que disputan el control del tráfico de estupefacientes en la región.
Las víctimas serían integrantes de organizaciones criminales que disputan el control del tráfico de estupefacientes en la región. Foto: Suministrada

La situación de seguridad en el país cada vez está más crítica y una masacre en el departamento de Guaviare, aparentemente en un enfrentamiento entre grupos criminales, dejó hasta el momento 26 víctimas y entre ellos cuatro menores de edad. La Fiscalía adelanta las investigaciones.

Medicina Legal, adelanta todos los actos de identificación y análisis forenses correspondientes y en ese recorrido técnico científico, lograron identificación de 24 víctimas que incluyó a tres niñas y un niño, en medio de la masacre.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa a la opinión pública que, una vez avanzadas las labores de los equipos forenses destacados para el abordaje de veintiséis (26) cuerpos ingresados a la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, procedentes del área rural del municipio de El Retorno, Guaviare, a la fecha se ha logrado la identificación de veinticuatro (24) personas; de las dos (2) restantes, aún no se ha establecido su identidad”, señaló Medicina Legal.

Las víctimas serían integrantes de grupos criminales que en la zona se disputan el control del tráfico de estupefacientes, advierte las autoridades que una confrontación en las distancias de las Farc, por un lado alias Calarcá y por el otro, alias Iván Mordisco, sería el de donante de esta tragedia.

Medellín

Juez envía a prisión a cabecilla del Clan del Golfo por asesinato de dos policías en Antioquia

Nación

Las graves denuncias por presunto acoso sexual en contra de Carlos Caicedo, candidato presidencial y exgobernador del Magdalena: “Conmigo se escala rápido”

Nación

Crisis de orden público en el país tomó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en gira por Qatar

Medellín

Judicializan a entrenador de fútbol que habría almacenado y compartido material sexual de menores de edad en Medellín

Bogotá

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

Vehículos

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 22 de enero; evite multas

Nación

Cuatro menores de edad, entre los 26 muertos por la guerra entre disidencias en Guaviare: esto dice Medicina Legal

Nación

Medicina Legal avanza con la identificación de 26 cuerpos tras masacre en el departamento de Guaviare

Nación

Medicina Legal inició la identificación de 27 cadáveres que dejaron los combates entre disidencias de Mordisco y Calarcá

Medicina Legal inició la identificación de 27 cadáveres que dejaron combates entre disidencias de Mordisco y Calarcá

Lo que resulta particular y que se convirtió en blanco de críticas, es que justamente alias Calarcá, supuestamente, hace parte de un proceso de paz con el gobierno nacional, en otras palabras, mientras se sienta a manteles con delegados del gobierno sus secuaces están asesinando colombianos.

“De los veintiséis (26) cuerpos abordados, veintiuno (21) corresponden a personas de sexo masculino y cinco (5) a sexo femenino, entre los cuales se encuentran cuatro (4) menores de edad: un (1) hombre y tres (3) mujeres”, dijo el instituto forense.

Masacre de policias en el Huila
El ente acusador espera el dictamen de Medicina Legal para completar los actos de investigación. Foto: Esteban Vega

Lo que no se conocía hasta el momento es que entre las víctimas de esta masacre se reportaron menores de edad, niños que estaban en las filas de estas disidencias, reclutados por los criminales y convertidos en la primera línea de fuego en los enfrentamientos con otros grupos, algunos, como alias Calarcá, en procesos de paz.

Más de Nación

Las víctimas serían integrantes de organizaciones criminales que disputan el control del tráfico de estupefacientes en la región.

Fiscalía investiga asesinato de tres menores en masacre de las disidencias de las Farc en Guaviare

Lo acusan de asesinar a dos policías en Antioquia.

Juez envía a prisión a cabecilla del Clan del Golfo por asesinato de dos policías en Antioquia

carlos caicedo Exgobernador de Magdalena

Las graves denuncias por presunto acoso sexual en contra de Carlos Caicedo, candidato presidencial y exgobernador del Magdalena: “Conmigo se escala rápido”

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, viajo a Qatar a participar en feria de seguridad.

Crisis de orden público en el país tomó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en gira por Qatar

Entrenador de fútbol capturado por las autoridades en Antioquia.

Judicializan a entrenador de fútbol que habría almacenado y compartido material sexual de menores de edad en Medellín

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 22 de enero; evite multas

Alcalde Alejandro Char, Jorge Díaz, alias Castor, y Digno José Palomino.

“Me tuve que parar firme”: alcalde Char se vuelve a pronunciar por el traslado de criminales a cárceles de Barranquilla

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.

Cuatro menores de edad, entre los 26 muertos por la guerra entre disidencias en Guaviare: esto dice Medicina Legal

Noticias Destacadas