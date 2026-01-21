Fiscalía investiga asesinato de tres menores en masacre de las disidencias de las Farc en Guaviare

La situación de seguridad en el país cada vez está más crítica y una masacre en el departamento de Guaviare, aparentemente en un enfrentamiento entre grupos criminales, dejó hasta el momento 26 víctimas y entre ellos cuatro menores de edad. La Fiscalía adelanta las investigaciones.

Medicina Legal, adelanta todos los actos de identificación y análisis forenses correspondientes y en ese recorrido técnico científico, lograron identificación de 24 víctimas que incluyó a tres niñas y un niño, en medio de la masacre.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa a la opinión pública que, una vez avanzadas las labores de los equipos forenses destacados para el abordaje de veintiséis (26) cuerpos ingresados a la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, procedentes del área rural del municipio de El Retorno, Guaviare, a la fecha se ha logrado la identificación de veinticuatro (24) personas; de las dos (2) restantes, aún no se ha establecido su identidad”, señaló Medicina Legal.

Las víctimas serían integrantes de grupos criminales que en la zona se disputan el control del tráfico de estupefacientes, advierte las autoridades que una confrontación en las distancias de las Farc, por un lado alias Calarcá y por el otro, alias Iván Mordisco, sería el de donante de esta tragedia.

Medicina Legal inició la identificación de 27 cadáveres que dejaron combates entre disidencias de Mordisco y Calarcá

Lo que resulta particular y que se convirtió en blanco de críticas, es que justamente alias Calarcá, supuestamente, hace parte de un proceso de paz con el gobierno nacional, en otras palabras, mientras se sienta a manteles con delegados del gobierno sus secuaces están asesinando colombianos.

“De los veintiséis (26) cuerpos abordados, veintiuno (21) corresponden a personas de sexo masculino y cinco (5) a sexo femenino, entre los cuales se encuentran cuatro (4) menores de edad: un (1) hombre y tres (3) mujeres”, dijo el instituto forense.

El ente acusador espera el dictamen de Medicina Legal para completar los actos de investigación. Foto: Esteban Vega

Lo que no se conocía hasta el momento es que entre las víctimas de esta masacre se reportaron menores de edad, niños que estaban en las filas de estas disidencias, reclutados por los criminales y convertidos en la primera línea de fuego en los enfrentamientos con otros grupos, algunos, como alias Calarcá, en procesos de paz.