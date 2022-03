Francia Márquez: políticos que la felicitaron por sus resultados en las votaciones

El pasado 13 de marzo, además de las elecciones legislativas para escoger a los políticos que serán los próximos senadores y representantes de Colombia, también se definieron, de una vez por todas, los candidatos que pelearán por la Presidencia del país en representación de las tres coaliciones existentes: Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Centro Esperanza.

En el caso del Pacto, el ganador fue Gustavo Petro, en la del Equipo por Colombia quedó como candidato Federico Gutiérrez y en la coalición de la Esperanza el elegido fue Sergio Fajardo.

Sin embargo, en medio de estos resultados, que para muchos expertos se pueden considerar como normales, lo cierto es que la gran sorpresa fue la gran votación que obtuvo la precandidata del Pacto Histórico, Francia Márquez, que con 783.160 votos fue la tercera más votada en las consultas interpartidistas.

Por esto, aunque no fue la ganadora en la coalición, muchas personalidades de la política colombiana no dudaron en mostrar su admiración y reconocer la increíble campaña de Márquez, en su sueño por ser candidata presidencial.

Uno de estos fue su compañero de coalición, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien decidió, por medio de un mismo mensaje, felicitar, tanto a Petro por su triunfo en la consulta como a Francia Márquez por su segundo lugar.

“¡La votación histórica del Pacto Histórico ratifica el mandato de Colombia: cambio! Felicitaciones a Gustavo Petro y Francia Márquez por sus resultados. Seguiré aportando para que el país tenga el primer gobierno ambientalista, animalista y feminista. ¡Vamos pa’lante!”, indicó Romero en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el candidato de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, aseguró que la campaña y resultados de Márquez son de suma importancia para toda Colombia.

“Felicitaciones a Francia Márquez, ha tenido una actuación destacada y es muy importante reconocerla y respetarla, y entender lo que ella significa para el país. La acogemos y la respetamos”, dijo Fajardo, en medio de su discurso de triunfo el 13 de marzo.

"Felicitaciones a @FranciaMarquezM ha tenido una actuación destacada y es muy importante reconocerla y respetarla y entender lo que ella significa para el país. La acogemos y la respetamos": @sergio_fajardo pic.twitter.com/2GXoJKiWLk — Coalición Centro Esperanza (@CoaliEsperanza) March 14, 2022

Por su parte, Feliciano Valencia, senador por el partido Mais, reconoció, no solo que Márquez tuvo una campaña impecable, sino además recordó que su participación superó con creces a las de otros candidatos con mayor bagaje político.

“Márquez desde el principio del preconteo de votos ocupó el segundo lugar de la consulta del Pacto Histórico. A las 6:00 p. m. superó el medio millón de votos, poniéndose por encima de precandidatos de vieja data como Sergio Fajardo”, escribió Valencia.

Finalmente, la exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las elecciones de 2018, Ángela María Robledo, manifestó sentirse muy orgullosa de lo hecho por Márquez y reconociendo su valor para el progresismo en Colombia.

“Qué alegría ver los resultados de Francia Márquez en el Pacto Histórico, quien podría ser la tercera candidata más votada en Colombia”, escribió en Twitter.

Qué alegría ver los resultados de @FranciaMarquezM en el @PactoHistorico quien podría ser la tercera candidata más votada en Colombia !! — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) March 13, 2022

Cabe recordar que, sobre el papel, Francia Márquez debería ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo, teniendo en cuenta que este fue un acuerdo al que habría llegado la coalición justo antes de establecerse como tal: el segundo en la consulta sería el vicepresidente.

Sin embargo, semanas antes de las elecciones, se empezó a especular que Petro podría decantarse por una opción del Partido Liberal, esto para ganarse la aprobación de esta colectividad.

Por esto, este 14 de marzo Márquez reconoció que aún es una incógnita si acompañará o no a Petro en la carrera hacia la Casa de Nariño.

“Yo no sé, no soy una mujer de cálculos políticos y con todos los que me apoyaron nos vamos a reunir para tomar la decisión que sigue (…) El Pacto Histórico no es solo Petro, el Pacto Histórico es con la gente”, aseguró.