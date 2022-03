¿Francia Márquez será la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro? Esto respondió

Francia Márquez, quien alcanzó a sumar 783.000 votos en la coalición del Pacto Histórico y quedó en segundo lugar después de Gustavo Petro, habló para medios de comunicación sobre lo que logró en la jornada electoral.

“La votación que obtuvimos es una demostración de que Colombia cambió”, dijo en primera instancia Márquez. Además, tuvo palabras inspiracionales para los campesinos colombianos que, según ella, fueron los que la apoyaron con sus votos en las urnas del país.

“Es por ellos y ellas que estamos aquí (la gente del campo colombiano) y este triunfo más que de Francia Márquez es por ellos y ellas, son los principales responsables de este cambio”, afirmó la precandidata presidencial.

Además, contestó sobre su futuro político y si sería la posible fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro de cara a las elecciones de mayo.

“Yo no sé, no soy una mujer de cálculos políticos y con todos los que me apoyaron nos vamos a reunir para tomar la decisión que sigue”, aseveró Márquez. “El Pacto Histórico no es solo Petro, el Pacto Histórico es con la gente”, agregó.

Durante la media hora de rueda de prensa contó detalles de su campaña y cómo tuvo dificultades a la hora de llegar a los lugares más recónditos de Colombia para divulgar sus propuestas.

Ganadores y perdedores de la jornada electoral del 13 de marzo

Gustavo Petro y su Pacto Histórico les ganaron a sus competidores este 13 de marzo en las consultas interpartidistas y en el Congreso de la República. Son ganadores de la jornada.

No obstante, no fueron ganadores absolutos. Tanto en la votación por los precandidatos como para Congreso, tuvieron una votación importante, pero menor a la que esperaban. Los votos de Gustavo Petro este domingo fueron muchos menos que los obtenidos en la segunda vuelta presidencial en 2018.

Y aunque eligieron 17 curules en Senado, un número muy significativo de bancas, no fueron las 30 que habían anunciado. Y de la misma manera en la Cámara.

El petrismo no logró la mayoría absoluta en el Capitolio, como era su objetivo para controlar las decisiones legislativas. En el discurso en el que saludó su “victoria”, Petro, con evidente tono de preocupación, llamó a sus huestes a convertirse en “mayorías”, en una clara aceptación de que no lo son todavía. Les pidió “multiplicarse” para ir victorioso a primera vuelta presidencial.

Federico Gutiérrez y su coalición Equipo por Colombia también fue otro ganador de la jornada. Gutiérrez superó el umbral de los dos millones de votos en su primera elección de orden nacional.

Hasta ahora el candidato presidencial de Equipo por Colombia había sido concejal y alcalde de Medellín. Su coalición, de centroderecha, está conformada por grandes electores. Todos los compañeros con los que compitió tuvieron votaciones importantes en las urnas este domingo.

Aunque la coalición Equipo por Colombia no tuvo una menor votación que el Pacto Histórico, tiene una tendencia creciente. Podría tener mucha más capacidad de sumar que el Pacto Histórico de Petro.

El Pacto metió en su alianza a casi todos los sectores que podrían votar por Petro y tiene menos posibilidad de ampliarse que Equipo por Colombia. La convergencia de Petro espera la llegada de sectores liberales y de una corriente de los verdes. Esos podrían ser sus apoyos inmediatos.

Equipo por Colombia está a la espera de que el uribismo y los sectores cristianos, también lleguen en su apoyo. Lo mismo que muchos sectores conservadores.