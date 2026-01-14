Nación

“Fue víctima de una información falsa”: Mindefensa sobre caso de espionaje al ministro de Justicia, Andrés Idárraga

El ministro Pedro Sánchez también negó el uso del sistema Pegasus en el caso de Idárraga.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 7:31 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al escándalo que sacude su administración sobre un supuesto espionaje que se habría ordenado contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

Este último afirmó recientemente que contaba con información importante sobre que, desde el Ministerio de Defensa, se ordenó un espionaje en su contra y que para ello se usó el sistema Pegasus.

Tras la delicada acusación, el ministro Sánchez indicó que el ministro Idárraga fue víctima de una información falsa y que desde su despacho no se ha ordenado ninguna acción en este sentido.

“Lo que ya hemos confirmado hasta ahora al interior del Ministerio de Defensa, con la información que tenemos nosotros, con toda la verificación que hemos hecho, es que nuestro Ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo víctima de una información falsa, jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”, dijo el ministro Sánchez.

Agregó el titular de la cartera de Defensa que: “hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la fuerza pública. El otro elemento es que nosotros no utilizamos ese tipo de software”.

Por su parte, el ministro Idárraga, reveló cuál sería la intención del espionaje en su contra. “Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las Fuerzas Militares”.

De acuerdo con la denuncia del Ministro de Justicia, su celular fue manipulado a través de un sistema malicioso que le permitió a los cerebros del presunto espionaje obtener información en tiempo real de sus conversaciones y otras actividades que ejecutaba a través del aparato electrónico.

