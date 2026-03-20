Secretaria general del MinJusticia le envía carta a Petro en la que se queja del ministro Jorge Iván Cuervo: “No he recibido un trato respetuoso”

La secretaria general del Ministerio de Justicia, Yolima Herrera, le respondió al ministro de esa cartera, Jorge Iván Cuervo, luego de una entrevista que entregó el funcionario a El Espectador en la que cuestionó hechos sucedidos en la entidad previo a su llegada.

La funcionaria cuestionó lo dicho por Cuervo a través de una carta que le envió al presidente Gustavo Petro en la que critica las declaraciones del ministro sobre cómo habría encontrado esa cartera y sobre su salida del ministerio.

“En mi caso, por facilitar los cambios propios que se dan con un nuevo jefe, le presenté mi renuncia a usted, señor presidente, el mismo día 12 de febrero en que se anunció la llegada del nuevo ministro. Sin embargo, de parte del Dr. Cuervo, no he recibido ni un trato considerado o respetuoso ante el anuncio de mi salida; por el contrario, desde el inicio se ha mostrado indispuesto y descortés conmigo, molesto al parecer porque, según sus propias palabras, yo habría estado interesada en que el ministro encargado continuara en propiedad. Desde entonces, ha intentado relevarme de mis funciones de manera indirecta, ejerciendo lo que los expertos denominan un trato pasivo-agresivo”, aseguró Herrera.

La funcionaria se quejó del trato del ministro Cuervo. Foto: Cortesía

La funcionaria agregó que, tras la reunión de empalme que hubo con el ministro, su jefe nunca manifestó su preocupación por cómo estaba funcionando esa cartera y que tuvo que esperar casi un mes desde su posesión para poder hablar con él, por lo que considera que de esa manera es difícil que avance el ministerio.

“Nunca pensé verme en la imperiosa necesidad de elevar esta constancia respetuosa ante usted, señor presidente, pero no está bien guardar silencio ante la incoherencia y ante esta forma vedada de maltrato que anda tomando fuerza en los corredores por donde transitan cargos con tanto poder”, dijo la secretaria general.

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La funcionaria cuestionó que el ministro Cuervo haya dicho en esa entrevista que “había recibido información de que la base del Ministerio estaba muy golpeada”. Además, la habría acusado en privado de “tratos indebidos basados en chismes” a partir de los pocos días de haber asumido la dirección de esa cartera, según dice, sin haber hablado con ella. Incluso, habló de violencias de género.

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se quejó de cómo encontró esa cartera. Previamente estaba al frente como encargado Andrés Idárraga. Foto: Ministerio de Justicia

Sobre la salida de funcionarios, la secretaria general afirmó que corresponde “a una situación habitual en los procesos de cambio de administración”, especialmente por lo relacionado con algunos cargos de libre nombramiento y remoción.

“En todos los casos, se verificó el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, incluyendo aquellos relacionados con la experiencia profesional exigida”, señaló la funcionaria que con su carta dijo que renunció al cargo; sin embargo, su salida no ha sido aceptada.