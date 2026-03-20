Ministro de Justicia denunció participación en política de funcionarios del Inpec, en campaña Cepeda

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, utilizó su cuenta de X para denunciar participación en política de funcionarios activos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El caso quedó registrado en video y publicado en redes sociales.

Todo empezó cuando el sindicato Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) utilizó su cuenta en esa misma red social para publicar un video en el que manifestaban su respaldo irrestricto a la campaña de Iván Cepeda para la Presidencia de la República.

La publicación manifestaba que “como lo ha ordenado nuestra asamblea general, respaldamos la candidatura a la presidencia del Dr. Iván Cepeda y la vicepresidencia de la Dra. Aida Aquilcue; ganaremos en primera vuelta, por los derechos de los trabajadores penitenciarios”.

El mensaje salió acompañado de un video en el que aparece el dragoneante Óscar Robayo, presidente de ese movimiento sindical, junto al candidato Cepeda y su jefe de debate de campaña, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

En medio de ese video, Robayo les manifestó: “En nombre de los trabajadores penitenciarios, por asamblea nacional de delegados que celebramos en Cartagena hace 15 días, queremos expresarle nuestro total apoyo para la campaña presidencial, para continuar este gobierno progresista”.

Cepeda respondió con un agradecimiento a los funcionarios del sistema penitenciario y carcelario, especialmente, a quienes mantienen la seguridad y reguardan las cárceles de Colombia.

“Parte del drama del hacinamiento toca también al personal que está laborando en las cárceles. Conozco mucho de lo que ha acontecido allí. Así que cuenten conmigo, lo he hecho como congresista y con mayor razón como jefe de Estado”, dijo el candidato presidencial.

Esa publicación provocó la reacción inmediata del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien utilizó su cuenta de X para rechazar el mensaje de la Unión de Trabajadores Penitenciaros por presunta participación en política.

Cuervo manifestó en su red social: “Esto no refleja la posición institucional del Ministerio de Justicia e Inpec. Los servidores públicos no pueden participar en política apoyando campañas específicas”.

Hay que recordar que en Colombia los servidores públicos tienen prohibido participar en actividades políticas para garantizar neutralidad, por lo que la Procuraduría ahora podría entrar a investigar disciplinariamente a esos funcionarios del Inpec.