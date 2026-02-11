Jorge Iván Cuervo es oficialmente el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro: este es el decreto

Se conoció este miércoles 11 de febrero el decreto 0148, con el que el presidente de la República, Gustavo Petro, oficializa un nuevo nombramiento en su equipo de trabajo.

Se trata del nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien reemplazará en el cargo a Andrés Idárraga, quien se desempeñaba en esa cartera en calidad de encargado.

“Que el Ministerio de Justicia y del Derecho cuenta con funciones de coordinación y articulación de altísima relevancia para la prevención, judicialización y sanción de conductas contrarias a la participación democrática y al cabal desarrollo de las actividades tendientes a garantizar el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones del derecho fundamental al sufragio, tanto activo como pasivo”, se desprende del decreto.

Y agrega el documento que expidió la Presidencia: “De igual forma, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cuenta con responsabilidades de altísimo valor para el logro de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el presente contexto electoral”.

Decreto sobre el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro. Foto: Decreto nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro

“Que, en cumplimiento de los principios de celeridad, eficiencia y eficacia, que rigen el ejercicio de la función administrativa por mandato constitucional y legal, se hace imperioso que tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho como la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cuenten cada uno con un servidor público a la cabeza dedicado de manera exclusiva al cumplimiento de las funciones y al logro de los objetivos planteados para cada una de tales instituciones, cuyo objeto y funciones resultan de altísima relevancia para la protección de los derechos fundamentales a garantizar en el marco del proceso electoral”, agrega el decreto.

Cabe señalar que Idárraga era el secretario de Transparencia de la Casa de Nariño, cargo que se espera vuelva a ocupar.