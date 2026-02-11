Confidenciales

Jorge Iván Cuervo es oficialmente el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro: este es el decreto

El nuevo funcionario reemplazará en el cargo a Andrés Idárraga.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 4:47 p. m.
Jorge Iván Cuevo, nuevo ministro de Justicia.
Jorge Iván Cuevo, nuevo ministro de Justicia. Foto: Cortesía

Se conoció este miércoles 11 de febrero el decreto 0148, con el que el presidente de la República, Gustavo Petro, oficializa un nuevo nombramiento en su equipo de trabajo.

Se trata del nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien reemplazará en el cargo a Andrés Idárraga, quien se desempeñaba en esa cartera en calidad de encargado.

MinDefensa ordena reforzar la seguridad del presidente Petro tras nuevas denuncias de atentado

“Que el Ministerio de Justicia y del Derecho cuenta con funciones de coordinación y articulación de altísima relevancia para la prevención, judicialización y sanción de conductas contrarias a la participación democrática y al cabal desarrollo de las actividades tendientes a garantizar el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones del derecho fundamental al sufragio, tanto activo como pasivo”, se desprende del decreto.

Y agrega el documento que expidió la Presidencia: “De igual forma, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cuenta con responsabilidades de altísimo valor para el logro de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el presente contexto electoral”.

Confidenciales

Jorge Iván Cuervo se posesionará este miércoles como nuevo ministro de Justicia.

Confidenciales

Se cayó el nombramiento de Karla Marín como alcaldesa local de Kennedy, Distrito declaró la vacancia del cargo

Confidenciales

Álvaro Uribe contó cuál sería la primera medida para la crisis en la salud que aplicaría Paloma Valencia

Confidenciales

“Se te olvidó, ahora es algo amigo mío”: Gustavo Petro habla de Donald Trump y saca pecho

Confidenciales

Lina María Garrido contesta así al trino sobre sexualidad de Gustavo Petro: “Gas”

Confidenciales

Petro dice que no se puede reelegir a los “verdugos del país” en medio de la crisis por inundaciones en Córdoba

Confidenciales

César Gaviria sobre el M-19 y Pablo Escobar

Nación

Gobierno anuncia terminación de contratos para servicios de salud en cárceles del país, ¿por qué?

Nación

Pipe Tuluá: la alerta y la orden que evitaron su fuga antes de ser extraditado a EE. UU.

Nación

Mujeres buscadoras de personas desaparecidas ahora son sujetos de protección especial; decreto reconoce su labor

Decreto nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro
Decreto sobre el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro. Foto: Decreto nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro

“Que, en cumplimiento de los principios de celeridad, eficiencia y eficacia, que rigen el ejercicio de la función administrativa por mandato constitucional y legal, se hace imperioso que tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho como la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cuenten cada uno con un servidor público a la cabeza dedicado de manera exclusiva al cumplimiento de las funciones y al logro de los objetivos planteados para cada una de tales instituciones, cuyo objeto y funciones resultan de altísima relevancia para la protección de los derechos fundamentales a garantizar en el marco del proceso electoral”, agrega el decreto.

Cabe señalar que Idárraga era el secretario de Transparencia de la Casa de Nariño, cargo que se espera vuelva a ocupar.

Más de Confidenciales

Jorge Iván Cuevo, nuevo ministro de Justicia.

Jorge Iván Cuervo es oficialmente el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro: este es el decreto

Jorge Iván Cuevo, nuevo ministro de Justicia.

Jorge Iván Cuervo se posesionará este miércoles como nuevo ministro de Justicia.

Nuevo alcalde de localidad de Kennedy

Se cayó el nombramiento de Karla Marín como alcaldesa local de Kennedy, Distrito declaró la vacancia del cargo

El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó este martes a un centro comercial del centro de Cali, junto a la candidata presidencial de esa colectividad, Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco.

Álvaro Uribe contó cuál sería la primera medida para la crisis en la salud que aplicaría Paloma Valencia

Se acerca la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

“Se te olvidó, ahora es algo amigo mío”: Gustavo Petro habla de Donald Trump y saca pecho

.

Lina María Garrido contesta así al trino sobre sexualidad de Gustavo Petro: “Gas”

Presidente Petro sobrevoló Córdoba

Petro dice que no se puede reelegir a los “verdugos del país” en medio de la crisis por inundaciones en Córdoba

Carlos Lehder no aprueba la legalización de las drogas. “Suficientes problemas hay sin estar legalizadas”, dice. Pero sí está de acuerdo con la legalización de la marihuana para uso recreativo.

César Gaviria sobre el M-19 y Pablo Escobar

Enrique Kerguelén, presidente (e) de Urrá.

Designan presidente (e) en Urrá tras la renuncia de Juan Acevedo

Sergio Diaz-Granados y Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez se reunió con el colombiano Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF

Noticias Destacadas