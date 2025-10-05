Fuerte choque en la vía Medellín–Bogotá deja una persona muerta: tres vehículos se vieron involucrados en el accidente

Un lamentable hecho empañó la mañana de este domingo, 5 de octubre de 2025, luego de que un vehículo de carga pesada, un automóvil y una motocicleta se vieran involucradas en choque múltiple, que dejó como saldo una persona fallecida.

El accidente de tránsito se presentó en la Autopista Medellín – Bogotá, a la altura del sector Los Kioskos, en sentido Medellín – Guarne, según un medio regional.

Además, este hecho generó una fuerte congestión vehicular en la zona durante varias horas, mientras las autoridades pertinentes atendían la emergencia.

De acuerdo con los primeros informes, una persona habría perdido la vida en el lugar tras el fuerte impacto entre los vehículos.

Al sitio llegaron rápidamente los organismos de socorro y las unidades de la Policía de Carreteras, quienes se encargaron de atender la emergencia, realizar la inspección técnica y efectuar el levantamiento del cuerpo, mientras se restablecía la movilidad en la zona afectada.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

Además, hicieron un llamado a los conductores para que transiten con prudencia y respeten las normas de tránsito, en especial en este corredor vial que conecta Medellín con Bogotá y que se caracteriza por su alto flujo vehicular, sobre todo durante los fines de semana.

Este no fue el único accidente de tránsito que se presentó durante esta jornada. En la mañana de este domingo, un aparatoso accidente de tránsito se registró en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá.

Según los reportes iniciales, el accidente se registró alrededor de las 7:25 de la mañana. Personas que se encontraban en el sitio difundieron en redes sociales fotografías del choque, donde se aprecia un vehículo con el frente totalmente destrozado y otro con fuertes daños en la parte posterior.