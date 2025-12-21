Fuerte temblor en Colombia esta mañana de domingo: Lo sintieron en varias ciudades, entre esas Bogotá

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país, esta mañana de domingo, 21 de diciembre.

De acuerdo con el SGC, la magnitud del temblor de este domingo fue de 4.6, con epicentro en la ciudad de Neiva, Huila.

El meteorólogo Max Henríquez entregó su pronóstico del clima para Navidad: atentos en estas ciudades

En cuanto a la hora exacta del sismo, fue a las 9:05 a. m., con una profundidad de 34 kilómetros.

En Bogotá, algunos internautas indicaron haber sentido el temblor levemente, mientras que en otras ciudades reportan haberlo sentido con fuerza.

“Sentido en Armenia, Quindío”; “Se sintió en Cali fuerte, piso 15″; “En Ibagué se sintió. Fue corto 1 o 2 segundos, la sensación fue leve pero suficiente para zarandear objetos; puertas de clóset, lámparas y árbol de navidad”; “En Garzón (Huila), corto pero se sintió fuerte”: “En Pereira se sintió”; “Se sintió en Popayán, aunque fue suave”; “En Ibagué se sintió duro”; “Menos mal duró como cinco segundos”“, comentaron algunos internautas.

Por el momento, no hay reportes sobre daños materiales y/o personas heridas, tras este movimiento sísmico que despertó a los colombianos, esta mañana de domingo.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el SGC aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza en la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre

En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.

si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia. En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.

observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor. Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.