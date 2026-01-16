NACIÓN

Fuerte temblor se registró esta madrugada en Colombia; dejó a más de uno despierto

El movimiento alcanzó una magnitud de 5.0 y se sintió en varios departamentos del país.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 11:28 a. m.
Nuevo temblor en Colombia, esta vez el epicentro fue en Santander.
Nuevo temblor en Colombia, esta vez el epicentro fue en Santander. Foto: Colprensa

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la madrugada de este viernes 16 de enero, un fuerte movimiento de tierra en el departamento de Santander.

De acuerdo con el informe, el sismo ocurrió hacia las 2:05 de la mañana y su epicentro fue el municipio de Los Santos, en el mencionado departamento, una de las zonas con más actividad sísmica en todo el país.

La magnitud fue de 5.0 grados y la profundidad de 149 kilómetros. Además, la latitud fue de 6.80°, mientras que la longitud de -73.14°.

Según el SGC, los municipios más cercanos a este movimiento telúrico fueron Los Santos (Santander) a 6 km, Jordán (Santander) a 8 km y Zapatoca (Santander) a 15 km.

Debido a la hora, la mayoría de ciudadanos estaban durmiendo y se despertaron repentinamente por el temblor. La entidad confirmó que el sismo lo sintieron en Antioquia, Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico, Bolívar, Casanare y Valle del Cauca.

Hasta el momento, no se ha reportado ninguna emergencia o daño por cuenta de este potente movimiento, pero las autoridades continúan monitoreando la situación ante cualquier inconveniente.

Los temblores suelen causar pánico entre la población.
Los temblores suelen causar pánico entre la población. Foto: AFP

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. Según el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

La entidad enfatiza, además, la importancia de evacuar de forma rápida pero cuidadosa, prestando atención al entorno para identificar posibles peligros. Durante este proceso, no se deben usar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, ya que podrían debilitarse y representar un riesgo ante la fuerza del movimiento sísmico.

