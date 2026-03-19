En las próximas 24 horas, Colombia experimentará una dinámica climática marcada por lluvias persistentes en regiones estratégicas del país, especialmente en el Caribe y la zona Andina, según el más reciente informe del Ideam.

Los acumulados más altos de precipitación se esperan en sectores del sur, occidente y nororiente de la región Caribe, con lluvias de mayor intensidad durante la tarde, la noche y la madrugada.

Max Henríquez realizó advertencia sobre clima del Caribe colombiano: “Hay que estar alerta ante posibles mares de leva y lluvias”

Pronóstico advierte cambios en varias regiones del país

En departamentos como Córdoba y el centro y sur de Bolívar, las lluvias persistentes podrían generar incomodidades en el transporte y la movilidad local.

Mientras tanto, el occidente de La Guajira enfrentará precipitaciones de moderadas a fuertes durante las horas vespertinas y nocturnas.

Por el contrario, las zonas central y norte del Caribe mantendrán cielo entre ligero y parcialmente nublado, con probables lloviznas sectorizadas en el sur de Atlántico, sur de Sucre y Magdalena hacia la tarde.

El tiempo seco dominará gran parte de la zona marítima del Caribe, aunque se prevén lluvias ligeras a moderadas en la zona suroccidental, cerca del golfo de Urabá y la costa de Córdoba, principalmente al inicio y al final de la jornada.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo parcialmente nublado con lloviznas intermitentes, más intensas durante la madrugada.

En la región Andina, el panorama indica cielo entre parcial y mayormente nublado, con acumulados de precipitación significativos en el centro, norte.

Algunas localidades del oriente. Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Caldas podrían registrar lluvias moderadas a fuertes, especialmente en la tarde y noche, mientras que Risaralda y Quindío observarán lluvias locales y ligeras.

El Pacífico colombiano mantendrá cielos de ligera a parcialmente nublado, aunque no se descartan precipitaciones entre ligeras y moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño durante la tarde y noche. La mayor parte del océano Pacífico se mantendrá con escasa nubosidad y tiempo seco, salvo lloviznas aisladas en la madrugada.

En la Orinoquía, el cielo será parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, salvo lluvias locales entre ligeras y moderadas en el occidente y sur, afectando Arauca, Casanare, Meta y sur de Vichada durante la tarde y noche.

Por su parte, la Amazonía presentará cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias moderadas a fuertes en Guainía, Vaupés y Amazonas en la mañana y tarde, y precipitaciones más ligeras en Caquetá, Putumayo y Guaviare.

El frente estacionario que se extiende desde el centro de Cuba hasta el golfo de Honduras, junto con un canal prefrontal sobre el suroccidente del mar Caribe.

Esto favorecerá la presencia de lluvias ligeras a moderadas en el Caribe occidental, incluyendo el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en el golfo de Urabá y costas de Córdoba y Sucre.

Además, se prevén condiciones significativas de oleaje y viento en el Caribe colombiano, más intensas en sus sectores central y oriental.

Cartagena presentará cielo entre ligera y parcialmente nublado, tiempo seco Foto: Getty Images

Pronóstico para ciudades principales

Barranquilla: cielo entre ligera y parcialmente nublado, tiempo seco, máxima 33 °C.

Cartagena: cielo entre ligera y parcialmente nublado, tiempo seco, máxima 32 °C.

Medellín: cielo entre parcial y mayormente nublado, lloviznas ligeras intermitentes en tarde y noche, máxima 28 °C.

Tunja: cielo entre parcial y mayormente nublado, probables lloviznas en tarde y noche, máxima 19 °C.

Bucaramanga: tiempo mayormente seco, cielo entre parcial y mayormente nublado, lloviznas al final de la tarde y noche, máxima 27 °C.

Cali: cielo parcialmente nublado con tiempo seco; lloviznas esporádicas al final de la tarde, máxima 30 °C.

En Bogotá se espera una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, acompañada de lloviznas o lluvias ligeras, principalmente durante la tarde y la noche. Temperatura máxima cercana a los 19–20 °C.

Las autoridades meteorológicas mantienen un seguimiento constante del sistema que afecta al Caribe, aunque se espera su disipación entre viernes y sábado.