Gobernadores envían fuerte mensaje al Gobierno Petro y piden políticas de seguridad que garanticen el orden público

Los mandatarios buscan que se tomen acciones contundentes para frenar la avanzada criminal de los grupos armados.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

12 de septiembre de 2025, 1:48 a. m.
La Cumbre de Gobernadores se llevó a cabo en el departamento de Chocó.
‘Cumbre de Gobernadores por el cuidado del territorio y la vida’ convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND) en Chocó. | Foto: El País

Los mandatarios departamentales enviaron un fuerte mensaje al Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la ‘Cumbre de Gobernadores por el cuidado del territorio y la vida’, convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND) en Chocó.

Los gobernadores fueron enfáticos al pedir que se redefinan las políticas de seguridad que garanticen el orden público en el país y que se tomen acciones contundentes para frenar la avanzada criminal de los grupos armados.

La situación de orden público agobia a los gobernadores y alcaldes, como primeros respondientes, y hace de las comunidades marginadas y de la niñez, en particular, las principales víctimas”, denunció la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, vicepresidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y anfitriona del evento.

Por otro lado, el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, también se pronunció en medio de la instalación de la cumbre donde enfatizó en que “para poder superar la pobreza, garantizar el crecimiento de la economía y la transformación de los territorios, se necesita un trabajo articulado y conjunto entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales”.

Así mismo, el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, lanzó una propuesta para que se trabaje en equipo entre el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para enfrentar las amenazas que azotan a las regiones.

“La seguridad es transversal al desarrollo, si se flaquea o se falla en esta, no hay crecimiento en ningún sector, ni condiciones sociales, económicas y ambientales favorables. Así mismo, cuando los sistemas criminales encuentran fracturas entre el Gobierno y las regiones, se fortalecen”, dijo.

De igual forma, el general (r.) William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, expuso la alarmante radiografía del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.

En el país, un menor de edad es reclutado cada 48 horas; la dimensión del problema la refleja el total de 463 casos reportados, de los cuales 279 corresponden a niños y 184 a niñas. Solo en 2025, se realizaron 2.900 capturas de individuos vinculados con delitos sexuales contra menores de edad y 12.024 niñas, niños y adolescentes fueron rescatados y protegidos de situaciones de reclutamiento o explotación”.

