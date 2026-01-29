Presidente de la Federación Nacional de Departamentos ante suspensión del decreto de emergencia económica: “Reafirma la independencia de poderes”

Erasmo Zuleta Bechara, presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), se pronunció ante la suspensión del decreto de emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Esta decisión reafirma la independencia de poderes y garantiza la autonomía territorial y la descentralización”, dijo inicialmente el también gobernador del departamento de Córdoba.

Políticos reaccionan a la suspensión del decreto de emergencia económica: “Los magistrados protegieron la Constitución y a los colombianos”

Con una votación de 6 a 2, la Corte Constitucional se decantó por la suspensión provisional de la medida este jueves, 29 de enero.

“Los gobernadores y gobernadoras del país acogemos con profundo respeto la reciente decisión por parte de la Honorable Corte Constitucional como Garante y Guardián de la Constitución del 91, que busca una efectiva separación de poderes, independencia, la justicia y un pilar fundamental que es la verdadera autonomía y descentralización de las regiones de Colombia”, detalló Zuleta Bechara.

Erasmo Zuleta Bechara, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, ante suspensión del decreto de emergencia económica: “Esta decisión reafirma la independencia de poderes y garantiza la autonomía territorial y la descentralización”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/w7kRq7W4Sz — Revista Semana (@RevistaSemana) January 30, 2026

Los gobernadores y alcaldes, que habían sido enfáticos en el golpe que la medida tenía en las regiones, también han celebrado la decisión, como fue el caso del mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Hoy la Corte toma una decisión histórica y suspende estos decretos. En nombre de Colombia, les doy las gracias a las magistradas y magistrados valientes que tomaron esa decisión”, escribió el alcalde en su cuenta personal de X.

Los gobernadores habían dicho que inaplicarían el decreto debido a los graves efectos que este tendría para algunos temas como la financiación de la salud, por lo que habían solicitado la suspensión.

“Defender los recursos de los territorios es defender a nuestra gente: por eso recibimos como una decisión acertada y oportuna de la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica. Esta decisión evita impactos muy negativos en salud, especialmente en el pago del régimen subsidiado; en educación, como el PAE y el transporte escolar; y en el deporte”, afirmó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.