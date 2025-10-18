Suscribirse

¿Hasta qué hora va la ley seca de este sábado 18 de octubre en Colombia?

Algunos territorios determinaron la medida por las elecciones que se desarrollarán.

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 12:33 p. m.
En algunos territorios se contará con la prohibición. | Foto: Adobe Firefly

Colombia se prepara para una nueva jornada de elecciones, con el objetivo de elegir los consejos municipales y locales de juventud, durante este domingo 19 de octubre.

Para dicho fin, algunos territorios del país han dictaminado ley seca para garantizar el buen desarrollo y comportamiento de los ciudadanos al momento de dirigirse a las urnas.

¿Cuáles son los territorios que han determinado la medida?

  • Cartagena
  • Yopal
  • Casanare
  • Montería
  • Mosquera
  • Ciénaga

En el caso de Bogotá, se esperaba que las autoridades de la ciudad anunciaran la medida; sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que no se dispondrá de ley seca, pero se estará vigilando de manera permanente el desarrollo de la jornada.

La elección de los Consejos de Juventud es un proceso político y participativo en el que se convoca a los jóvenes para elegir a sus representantes en órganos consultivos y deliberativos
La elección de los Consejos de Juventud es un proceso político y participativo en el que se convoca a los jóvenes para elegir a sus representantes en órganos consultivos y deliberativos. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En los territorios que han determinado la medida, se ha informado que la misma irá desde el sábado 18 de octubre a las 6:00 p. m., hasta el lunes 20 a las 6:00 a. m. Sin embargo, cada territorio puede determinar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de los comicios.

Se debe recordar que, durante la medida, las personas y establecimientos comerciales tienen prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, y los que sean sorprendidos pueden enfrentar una serie de sanciones económicas.

Las autoridades de cada uno de los territorios en donde se aplicará la medida deben garantizar el correcto cumplimiento de la misma y garantizar que los ciudadanos no realicen actividades que alteren la tranquilidad de las votaciones.

¿Qué son las elecciones de los consejos municipales y locales de juventud?

Estas elecciones buscan elegir a los representantes de la ciudadanía que ocuparán una serie de cargos durante los próximos 4 años, los cuales serán los encargados de la interlocución y concertación ante la administración y las entidades públicas del orden nacional y territorial sobre temáticas relacionadas con la juventud.

La participación en las votaciones es un eje fundamental para pasar de la queja a la acción.
Jóvenes colombianos analizaron su papel en la política y el sentido de su participación en las urnas este 19 de octubre. | Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

“En más de 1.097 municipios del país se elegirán los Consejos Municipales de Juventud, y en 33 localidades de los distritos de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta se elegirán los Consejos Locales”, destaca la Registraduría Nacional.

Por medio del portal web de la entidad se puede conocer los puestos de votación y si la persona ha sido designada como jurado de votación para la jornada.

Hay que recordar que las personas que hagan caso omiso a las citaciones se pueden ver enfrentadas a diversos tipos de sanciones por parte de las instituciones rectoras en la materia.

Redacción Semana

