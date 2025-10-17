Suscribirse

Habrá ley seca en varias ciudades y municipios de Colombia desde este sábado 18 de octubre: este es el motivo y la multa

Conozca si el sitio en el que vive adoptará la medida para evitar alteraciones del orden público durante este fin de semana.

Redacción Nación
17 de octubre de 2025, 1:50 p. m.
Habrá Ley Seca durante las elecciones regionales.
Habrá Ley Seca durante este fin de semana en varias zonas del país. | Foto: Getty Images

El país se prepara para vivir una nueva jornada de elecciones durante este fin de semana, ya que se elegirán los Consejos Municipales y Locales de Juventud durante este domingo, 19 de octubre.

Por ello, las autoridades han implementado una serie de medidas con el objetivo de prevenir cualquier inconveniente y que el proceso se realice sin ninguna dificultad.

Dentro de estas estrategias, algunos municipios y ciudades han optado por establecer ley seca desde este mismo sábado, razón por la cual no se podrá vender ni consumir bebidas alcohólicas.

Esta medida, hasta el momento, no se ha adoptado a nivel nacional por parte del Gobierno, por lo que es potestad de cada una de las administraciones definir si aplicará o no. Algunos alcaldes ya han confirmado que sí se tomó la decisión de prohibir las bebidas alcohólicas con el fin de garantizar el orden público.

Contexto: Todo listo para votar: la Registraduría completa con éxito los simulacros para las elecciones a los Consejos de Juventud

Estos son los sitios en los que habrá ley seca

  • Cartagena
  • Yopal
  • Casanare
  • Montería
  • Mosquera
  • Ciénaga

Esta lista se puede ir ampliando con el paso de las horas, ya que se espera que más ciudades como Bogotá y otros municipios también decreten oficialmente la ley seca y evitar así cualquier complicación durante las elecciones.

En cuanto al horario, cada administración también puede definir el mismo. No obstante, normalmente durante elecciones en Colombia la ley seca suele iniciar a las 6:00 p. m. del día anterior a los comicios y culminar a las 6:00 a. m. del siguiente día.

Teniendo en cuenta esto, se espera que la medida comience a regir desde el sábado, 18 de octubre, y se extienda hasta el lunes, 20 de octubre.

Contexto: “Los Consejos de Juventud son la escuela de la democracia”: exregistrador Juan Carlos Galindo presenta ‘Candidateados’

Durante este tiempo estará prohibido el expendido de bebidas embriagantes y su consumo en sitios públicos o que estén abiertos al público. Sin embargo, las personas pueden tomar licor dentro de sus domicilios privados, siempre y cuando se respete el Código Nacional de Policía.

Si una persona es descubierta infringiendo la ley seca, se verá enfrentado a duras sanciones económicas que pueden llegar hasta los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

De acuerdo con el cronograma de la Registraduría, ya se están ultimando los detalles finales para que las personas puedan acercarse durante este domingo, 19 de octubre, a los diferentes puntos para elegir a quienes serán sus representantes en los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

