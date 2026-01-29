Nación

Ideam advierte “abundante nubosidad” y “tormentas eléctricas” para este jueves, 29 de enero: conozca cómo estará el clima

La entidad reveló cómo se espera que estén las condiciones climáticas en las principales ciudades del país.

Redacción Nación
29 de enero de 2026, 12:39 p. m.
Mujeres caminando bajo la lluvia en Bogotá
Mujeres caminando bajo la lluvia en Bogotá Foto: Juan Carlos Sierra

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante el transcurso de este jueves, 29 de enero.

De acuerdo con el reporte, se espera que, en las próximas horas, haya abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia.

(Foto por Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images)
Lluvias en Bogotá. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Asimismo, se prevé que los mayores acumulados de precipitación, que incluso pueden estar acompañados de tormentas eléctricas sectorizadas, se den en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Por otra parte, las lluvias de menor intensidad se presentarán en el nororiente y sur de Magdalena, norte y sur de Cesar, sur de Sucre y occidente de Arauca y Casanare.

El Ideam también precisó que habrá acumulados significativos en inmediaciones de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá, las regiones de La Mojana y El Catatumbo y el área marítima del Caribe y Pacífico colombiano.

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera que haya cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, sobre el área marítima se prevén posibles lluvias intermitentes de moderada intensidad.

Para la ciudad de Bogotá, la entidad pronostica que en la mañana haya cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan probables lluvias sectorizadas.

Algunas zonas de la capital se encuentran afectadas por las fuertes lluvias.
Lluvia en Bogotá. Foto: Foto tomada de X: @BogotaTransito

Ya para la tarde y la noche se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad en diferentes sectores, especialmente en las localidades de Suba, Fontibón, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Santa Fe.

Además, el Ideam informó que la temperatura máxima esperada es de 19°C.

Suspenden operaciones en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga; Aeronáutica hizo advertencia

El pronóstico del clima para otras ciudades principales

  • Barranquilla: Durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 33 °C).
  • Medellín: Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la tarde y noche se prevén probables lluvias de variada intensidad con cielo mayormente nublado. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 25 °C).
  • Tunja: Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante la jornada. Sin embargo, durante la tarde y noche se prevén probables lluvias entre ligeras y moderadas con cielo mayormente nublado (T. máx.: 17 °C).
  • Bucaramanga: Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la tarde y noche se prevén probables lluvias de variada intensidad con cielo mayormente nublado. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 25 °C).
  • Cali: Se espera cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad con probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 27 °C).

